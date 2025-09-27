Rad-WM: Niedermaier Sechste im Straßenrennen

Antonia Niedermaier fährt bei der Rad-WM ein beherztes Rennen, muss kurz vor dem Ziel aber abreißen lassen. Der Titel geht überraschend an die Kanadierin Magdeleine Vallieres.

Sechste im Straßenrennen bei der Rad-WM in Ruanda: Antonia Niedermaier Quelle: Imago

Antonia Niedermaier ist bei der Straßenrad-WM in Kigali für einen mutigen Auftritt nicht belohnt worden. Die 22-Jährige aus Rosenheim gehörte bis 6,6 Kilometer vor dem Ziel einer kleinen Spitzengruppe an, musste dann aber entkräftet abreißen lassen.

Vallieres holt sich den WM-Titel

Beim überraschenden WM-Triumph der Kanadierin Magdeleine Vallieres wurde Niedermaier am Ende mit 1:17 Minuten Rückstand Sechste.

"Das Rennen war extrem hart. Deshalb bin ich mit meinem sechsten Platz ganz zufrieden", sagte sie im ZDF.

Das Straßenrennen der Frauen bei der WM in Ruanda im Re-Live 27.09.2025 | 102:45 min

Niedermaier schon im Zeitfahren Sechste

Niedermaier hatte in der Hauptstadt Ruandas am vergangenen Wochenende bereits im Einzel-Zeitfahren den sechsten Rang belegt.

Eigentlich hätte die deutsche Meisterin und Zeitfahr-Weltmeisterin in der U23-Klasse von 2023 und 2024 noch in der Nachwuchsklasse starten können.

Koch und Lippert spielen keine Rolle

Die weiteren deutschen Starterinnen Franziska Koch und Liane Lippert hatten am Samstag mit der Entscheidung über 164,6 Kilometer nichts zu tun.

Das Podium in Kigali komplettierten Niamh Fisher-Black aus Neuseeland und die Spanierin Mavi Garcia Canellas. Das deutsche Team ist in Ruanda noch ohne Medaille.

Evenepoel gegen Pogacar am Sonntag

Am Sonntag wird zum Abschluss der WM bei den Männern der Titel im Straßenrennen vergeben.

Dabei kommt es erneut zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien und dem slowenischen Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar, der nach der Demütigung durch Evenepoel und dem bitteren vierten Platz im Zeitfahren auf Revanche sinnt.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.