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Nations League: Deutsche Volleyballerinnen unterliegen Ukraine

Nations League:Deutsche Volleyballerinnen unterliegen Ukraine knapp

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Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die Ukraine hieß es am Ende 2:3.

Ukraine - Deutschland: Szene am Netz

Die Volleyball-Nations-League der Frauen relive: Die Ukraine spielt in Quebec gegen Deutschland.

04.06.2026 | 157:57 min

Trotz einer beherzten Aufholjagd haben die deutschen Volleyballerinnen in der Nationenliga erstmals verloren. Gegen die Ukraine unterlag das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli im kanadischen Quebec knapp mit 2:3 (21:25, 28:30, 25:14, 25:19, 13:15).

Zum Auftakt der neuen Saison hatte es tags zuvor ein 3:1 gegen Gastgeber Kanada gegeben. Zum Ende der ersten Woche folgen dann noch die Partien gegen Japan und die USA.

Deutsche Volleyballerinnen vergeben zwei Satzbälle

Die deutsche Auswahl vergab im zweiten Durchgang gegen die Ukraine nach einer klaren Führung zwei Satzbälle und musste danach einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Im Tiebreak hatte dann Nationenliga-Neuling Ukraine das bessere Ende für sich und kam zum ersten Sieg. Beste deutsche Scorerinnen waren Leana Grozer mit 22 Punkten und Emilia Weske mit 21 Zählern.

Wenn wir den zweiten Satz gewonnen hätten, wäre das Spiel vielleicht anders verlaufen.

Emilia Weske

In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet.

Im Vorjahr erreichten die DVV-Frauen das Viertelfinale. Das wichtigste Turnier des Jahres ist aber die Europameisterschaft ab dem 21. August. Die deutschen Männer starten in der kommenden Woche ins Turnier.

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Quelle: Reuters

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 04.06.2026 in der Live-Übertragung der Partie Ukraine - Deutschland in der Volleyball-Nations-League.
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