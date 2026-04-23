VfB Suhl: Vom Abstiegskandidaten zum Doublegewinner im Volleyball

Die Volleyball-Frauen des VfB Suhl jubeln nach dem Sensations-Double. "Das ist unglaublich. Das ist historisch", sagt Trainer Hollosy, der den Klub nach oben geführt hat.

Die Volleyball-Frauen des VfB Suhl haben das dritte Playoff-Finalspiel gegen den Dresdner SC gewonnen und sich nach dem Pokal erstmals auch den deutschen Meistertitel gesichert. 23.04.2026 | 0:29 min

Laszlo Hollosy stand im Konfettiregen und hielt zu den Klängen von "We Are the Champions" die Meisterschale in den Händen. "Das ist mehr als ein Traum", sagte der Trainer des VfB Suhl, während auf den Rängen der kleinen Sporthalle Wolfsgrube die "AlwaySUHLtras" eine Party feierten.

Erstmals Meister, sogar das Double - Deutschlands neue Hauptstadt im Frauen-Volleyball hat gerade einmal 34.000 Einwohner und liegt im Thüringer Wald. Der VfB hatte die Finalserie gegen den Dresdner SC mit einem klaren 3:0 gewonnen.

Ein kleiner Verein wie der VfB Suhl gewinnt Pokal und Meisterschaft - das ist einfach unglaublich. Vor allem, wenn man unser Budget mit Dresden, Stuttgart oder Schwerin vergleicht. „ VfB-Trainer Laszlo Hollosy gegenüber dem MDR

Laszlo Hollosy reagiert emotional nach der gewonnenen Meisterschaft. Quelle: dpa

Hollosy führt den VfB Suhl schrittweise nach oben

Seit sechs Jahren trainiert der Ungar den VfB, den er vom letzten Platz in der Corona-Saison 2019/20 schrittweise nach oben und nun sogar in die Champions League führte. "Wir haben Suhl und Thüringen stolz gemacht. Das ist unglaublich. Das ist historisch", sagte Hollosy, dessen Team in den Playoffs ohne Niederlage blieb.

Auch Libera Emma Sambale wähnte sich nach dem letzten Ballwechsel wie in einem Märchen:

Der Pokalsieg war schon surreal. Dann der Finaleinzug, unfassbar. Und jetzt das. Das ist so krass. „ Libera Emma Sambale

Lange Zeit war der VfB eher ein Sorgenkind. 2016, damals trat das Team noch unter dem Namen VolleyStars Thüringen an, gelang der Klassenerhalt nur durch den Rückzug des VT Aurubis Hamburg. In der Saison 2017/18 musste Suhl sogar ins Exil nach Meiningen, weil die eigene Halle nur über eine Höhe von 7,56 statt der geforderten neun Meter verfügte und umgebaut werden musste.

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VfB Suhl wirft auch den Titelverteidiger aus dem Rennen

Dann kam Hollosy, und es ging aufwärts. Vor allem in dieser Saison: Ende Februar hatte Suhl in Mannheim mit einem 3:2-Erfolg gegen den Hauptrundensieger Allianz MTV Stuttgart den DVV-Pokal gewonnen. Im Kampf um die Meisterschaft warf der VfB dann den VC Wiesbaden sowie Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin aus dem Rennen.

Der Lohn: In der kommenden Saison sind Europas Topklubs am Rennsteig zu Gast. Erst aber steht noch eine große Party an. Am Freitagabend steigt im Atrium des Congress Centrum Suhl die große Abschlussfete mit Spielerinnen und Fans. Zu feiern gibt es schließlich genug.

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Quelle: sid, dpa