+++ Liveblog zur Fußball-WM +++:Entwarnung für Eriksen nach Kollaps

Neuer Look - neuer Erfolg?
Das Nationaltrikot der DFB-Elf steht für Geschichte und Emotionen. Ab 2027 ersetzt der Nike-Konzern den bisherigen Ausstatter adidas - das Ende einer prägenden Ära des deutschen Fußballs.
Alles zum DFB-Team und weitere WM-Testspiele: Alle Entwicklungen im Liveblog.
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Christian Eriksen (Archivbild) hat in einem Freundschaftsspiel einen Zusammenbruch erlitten. Den Umständen entsprechend gehe es ihm aber gut, so der dänische Teamarzt Morten Boesen. "Er hat das Spielfeld aus eigener Kraft verlassen. Soweit ich das beurteilen kann, funktioniert der Herzschrittmacher einwandfrei", wird Boesen in einer ersten Mitteilung des Verbands DBU zitiert.
Der 34-Jährige Profi des VfL Wolfsburg hatte im Freundschaftsspiel der nicht für die WM qualifizierten Dänen gegen die Ukraine in der 65. Minute einen Kollaps erletten. Der Schiedsrichter brach das Spiel beim Stand von 2:1 für die Dänen ab.
Es ist nicht der erste Zusammenbruch Eriksens: Vor fünf Jahren hatte er bei der Europameisterschaft einen Herzstillstand erlitten.
Rekord-Weltmeister Brasilien muss auf den Abwehrspieler Wesley von AS Rom verzichten. Der 22-Jährige musste beim letzten WM-Test gegen Ägypten (2:1) schon in der 17. Minute ausgewechselt werden. Eine MRT-Untersuchung ergab eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel.
Für den unumstrittenen Stammspieler seiner "Seleção" nominierte Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti den Mittelfeldspieler Ederson nach. Der 26-Jährige steht kurz vor einem Wechsel von Atalanta Bergamo zu Manchester United.
Wer unter den deutschen Nationalspielern hat die ansehnlichste Frisur? Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat den Berliner Promi-Friseur Shan Rahimkhan um eine Einschätzung gebeten. Das Ergebnis: Nick Woltemade gewinnt.
"Woltemades Shag-Frisur würde ich als neuen deutschen Look bezeichnen", sagt der Coiffeur.
Rahimkhans "zweiter Favorit" ist der "Mid Fade Crop" von Florian Wirtz. Dieser "passt zu seinen Wangenknochen und der spitzen Nase", sagt er. Außerdem liege Kai Havertz mit seinem "Modern Mullet im Trend", aber: So etwas "kann nicht jeder tragen".
Vladimir Petkovic bleibt bis mindestens Juli 2028 Trainer Algeriens. Der Schweizer ist seit Februar 2024 im Amt und schaffte mit dem Team nach zwölf Jahren wieder den Sprung zu einer WM. In Gruppe J spielt Algerien gegen Titelverteidiger Argentinien, Jordanien und Österreich.
Beim Afrika-Cup zu Jahresbeginn war Petkovics Team im Viertelfinale an Nigeria gescheitert. Vor seinem Engagement bei den Nord-Afrikanern hatte der in Bosnien geborene Petkovic unter anderen Girondins Bordeaux, die Schweizer Nationalmannschaft, Young Boys Bern und Lazio Rom betreut.
Die iranische Nationalmannschaft ist nach dem Streit um die Vergabe von Visa für die USA im WM-Co-Gastgeberland Mexiko angekommen. Laut der Nachrichtenagentur AFP landete das Team am Sonntag gegen 5 Uhr morgens Ortszeit in Tijuana. Die Spieler wurden am von Soldaten der mexikanischen Sicherheitsgarde streng bewachten Flughafen von einer handvoll Fans mit iranischen Flaggen empfangen.
Die Delegation wird in Tijuana, das nahe der Grenze zu den USA liegt, ihr Quartier für das Turnier beziehen.
Julian Nagelsmann hat sich mit der Leistung seines Teams im Test gegen die USA zufrieden gezeigt. "Ich finde, wir haben verdient gewonnen, auch wenn der Gegner uns schon beschäftigt hat - aber wir haben auch bewusst immer wieder tiefe Verteidigungsphasen eingebaut", analysierte der Bundestrainer im ZDF-Interview.
Was die Offensive angeht, sieht er noch Potenzial: "Wir können aus drei, vier Situationen noch mehr Kapital schlagen", so Nagelsmann: "Wir hatten trotzdem drei, vier sehr schöne Angriffe mit viel Dynamik und guter Besetzung im Raum und in der Box. Wenn wir da noch klarer werden, werden die Torchancen noch größer", so der Bundestrainer. Er lobte den Spirit im Team. "Auch die Spieler, die reinkamen, haben Gas gegeben."
Innenverteidiger Jonathan Tah und Kapitän Joshua Kimmich über die Leistung des DFB-Teams gegen die USA und den Blick Richtung WM-Auftakt.
Ein Stück beschichtete Pappe für Tausende Euro? Der Markt für Sticker und Trading Cards wächst rasant. Die anstehende Fußball-WM verspricht neue Rekorde. Doch es gibt auch Kritik.
Julian Nagelsmann hat sich nach dem 2:1-Sieg gegen die USA auf die Frage nach der Startelf für den WM-Auftakt gegen Curacao bedeckt gehalten. "Ob die Startelf genauso aussieht, ist ein bisschen vage", sagte Nagelsmann.
Lediglich zur Torhüter-Personalie äußerte sich der Bundestrainer nach der Partie bei RTL konkret: So werde Rückkehrer Manuel Neuer Stand jetzt am 14. Juni (19 Uhr MESZ) in Houston gegen Curacao im Tor stehen.
Ansonsten dürften die zehn Feldspieler auflaufen, die auch gegen die USA begannen. Nathaniel Brown wird voraussichtlich den Platz hinten links einnehmen "Er weiß noch gar nicht, wie gut er eigentlich ist", sagte Nagelsmann.
Siegtorschützen Leroy Sané habe "es gut gelöst", so Nagelsmann im ZDF-Interview. "Wir haben noch ein paar Optionen auf der Position, aber Leroy hat's gut gemacht, das Tor gemacht und den Gegner beschäftigt." Sané bringe alles mit für einen Weltklassespieler, "er muss sich aber von der Leine lassen, dann wird's gut."
Hier geht's zum Interview mit Julian Nagelsmann
Mehr als die Hälfte der Weltmeisterschafts-Partien beginnen erst nach Mitternacht deutscher Zeit. Für die Gastronomie bedeutet das laut einer Studie einen deutlichen Dämpfer des wirtschaftlichen WM-Effekts.
Leroy Sané, der nach dem WM-Aus von Lennart Karl in die Startelf gegen die USA gerutscht war, zeigt großes Mitgefühl mit dem Youngster: "Für Lenny ist ein Traum geplatzt, das tut mir persönlich super leid für ihn, er ist ein super junge, ein super Fußballspieler."
Dass er das Siegtor erzielte, sei ihm egal, so Sané: "Das Team ist mir wichtiger. Es ist mir wichtiger, dass wir alle zusammen an einem Strang ziehen und die Spiele positiv angehen."
Brasilein hat zum Abschluss seiner Turnier-Vorbereitung den WM-Teilnehmer Ägypten mit 2:1 besiegt. Bruno Guimarães brachte die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti in Führung (7.), Mostafa Zico (11.) sorgte für den Ausgleich. Den Siegtreffer erzielte Endrick (52.).
Für die Startelf für das WM-Auftaktspiel gegen Marokko (13. Juni) habe er eine "klare Idee", sagte Ancelotti. Rückkehrer Neymar wurde nach seiner Wadenverletzung wie geplant nicht eingesetzt, der Stürmer arbeitet im WM-Quartier an seinem Comeback. Ein Fragezeichen steht hinter Rechtsverteidiger Wesley, der gegen Ägypten unter Tränen mit Leistenproblemen ausgewechselt werden musste.
Deutschlands WM-Gegner Curacao hat trotz Stotterstarts eine gelungene WM-Generalprobe hingelegt. Die Mannschaft von Dick Advocaat gewann gegen Aruba mit 4:0 . Der Ex-Hoffenheimer Joshua Brenet (53.), Jeremy Antonisse (68.), Liviano Comenencia (83.) und Juninho Bacuna (90.+1) trafen für die Nummer 82 der Weltrangliste im Duell gegen die Nummer 190.
Advocaat hatte gegen Aruba nach dem 1:4 zuvor gegen Schottland fast die gesamte Startelf ausgetauscht. Die zunächst geschonten Stars sorgten dann noch für ein Torfestival. Curacao ist am 14. Juni als WM-Debütant Auftaktgegner der DFB-Elf in Houston/Texas.
Dank Harry Kane hat England in seinem vorletzten WM-Testspiel einen glanzlosen Sieg eingefahren. In Tampa setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gegen Neuseeland mit 1:0 durch.
Kane köpfte kurz vor der Pause das Tor des Tages. In der Halbzeit wechselte Tuchel dann seine komplette Mannschaft aus, was das Niveau in einer wenig ansehnlichen Partie nicht anheben konnte.
Testspiele von WM-Startern
Paraguay - Nicaragua 4:0
Puerto Rico - Saudi-Arabien 0:3
Kanada - Irland 1:1
Haiti - Peru 1:2
Belgien - Tunesien 5:0
Portugal - Chile 2:1
USA - Deutschland 1:2
Panama - Bosnien-Herzegowina 1:1
Schweiz - Australien 1:1
Bolivien - Schottland 0:4
England - Neuseeland 1:0
Kap Verde - Bermuda 3:0
Katar - El Salvador 0:0
Venezuela - Türkei 1:2
Brasilien - Ägypten 2:1
Die DFB-Elf legt eine ordentliche Generalprobe hin. In der Hitze von Chicago gewinnt sie das Testspiel gegen WM-Co-Gastgeber USA 2:1. Kai Havertz und Leroy Sané treffen.
Die Schweiz hat bei ihrer Generalprobe einen Sieg verpasst. Eine Woche vor ihrem Auftaktspiel gegen Katar kam die Mannschaft um den früheren Leverkusener Granit Xhaka gegen WM-Teilnehmer Australien nicht über ein 1:1 hinaus.
Flügelstürmer Dan Ndoye (14.) traf zur Führung für die Schweiz. Australiens Tete Yengi sorgte für den schmeichelhaften Ausgleich (56.).
Breel Embolo fehlte der Nati noch, da er aufgrund von Problemen mit seinem Visum erst am Freitag in die USA eingereist und dort wieder zum Nationalteam gestoßen war.
Oliver Baumann hat erstmals nach seiner Zurückstufung wegen der Rückkehr von Manuel Neuer über das Thema gesprochen und versprochen, sich weiter in den Dienst des Teams stellen zu wollen.
"Anfangs war es natürlich hart, das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her", sagte der Torwart nach dem 2:1 gegen die USA bei „RTL“: "Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal daran gedacht, nicht mitzufahren."
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Zweifel an der Einsatzfähigkeit des angeschlagenen Manuel Neuer (Bildmitte) ausgeräumt. Der Torhüter werde am Montag nach der Ankunft im WM-Quartier in Winstom-Salem mit dem Teamtraining beginnen und beim Auftaktspiel gegen Curacao am 14. Juni im Tor stehen, sagte Nagelsmann nach dem 2:1 gegen die USA.
Zugleich sprach er Oliver Baumann "ein riesiges Kompliment" aus. Der Hoffenheimer hatte die beiden letzten WM-Tests absolviert und sich "in den Dienst der Mannschaft gestellt".
Die Mannschaft Irans darf sich bei der WM offenbar nur an ihren Spieltagen in den USA aufhalten und muss sich daher auf enorme Reisestrapazen einstellen. Nach Angaben des iranischen Botschafters in Mexiko , Abolfazl Pasandideh sei die Delegation darüber informiert worden, dass sie das US-Territorium für ihre Spiele am selben Tag betreten und wieder verlassen müsse.
Die drei Vorrundenspiele des Irans finden allesamt in den USA statt, das Quartier befindet sich nahe der Grenze in Tijuana/Mexiko.