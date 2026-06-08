+++ Liveblog zur Fußball-WM +++:Entwarnung für Eriksen nach Kollaps

Christian Eriksen (Archivbild) hat in einem Freundschaftsspiel einen Zusammenbruch erlitten. Den Umständen entsprechend gehe es ihm aber gut, so der dänische Teamarzt Morten Boesen. "Er hat das Spielfeld aus eigener Kraft verlassen. Soweit ich das beurteilen kann, funktioniert der Herzschrittmacher einwandfrei", wird Boesen in einer ersten Mitteilung des Verbands DBU zitiert.

Der 34-Jährige Profi des VfL Wolfsburg hatte im Freundschaftsspiel der nicht für die WM qualifizierten Dänen gegen die Ukraine in der 65. Minute einen Kollaps erletten. Der Schiedsrichter brach das Spiel beim Stand von 2:1 für die Dänen ab.

Es ist nicht der erste Zusammenbruch Eriksens: Vor fünf Jahren hatte er bei der Europameisterschaft einen Herzstillstand erlitten.