Kanada vor seinem WM-Auftakt:Alphonso Davies schaut erstmal zu
von Maik Rosner
Nach Mexiko steigt der andere Co-Gastgeber Kanada in die WM ein, jedoch ohne seinen wichtigsten Spieler. Zugleich sollen Erfolge das Interesse der Landsleute am Turnier fördern.
Alphonso Davies hat es schon zu einer großen Ehre gebracht. Der Linksverteidiger des FC Bayern München ist Kanadas WM-Rekordtorschütze. Besonders schwer war dieser Titel allerdings nicht zu erreichen. Denn bevor Kanada an diesem Freitag um 21 Uhr MESZ in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina als zweiter Co-Gastgeber der WM nach Mexiko ins Turnier einsteigt, fällt die eigene WM-Historie doch recht überschaubar aus.
Gerade einmal zwei Turnierteilnahmen stehen bisher in der Bilanz. Erstmals durften die Kanadier bei WM 1986 mitspielen, zudem waren sie beim vergangenen Weltturnier 2022 in Katar dabei. Dort brachte es Davies auch zum WM-Rekordtorschützen seines Landes, und nötig war dafür nur ein läppisches Tor. Doch es war eben das bisher einzige, das die Kanadier in ihren insgesamt sechs WM-Spielen erzielt haben.
Kanadas WM-Bilanz: sechs Spiele, sechs Niederlagen
Ihren zweiten Treffer in Katar hatten sie einem Eigentor der Marokkaner zu verdanken. Ausgeschieden sind sie dennoch nach drei Niederlagen in ihren drei Gruppenspielen. Bei ihrer WM-Premiere 1986 waren sie noch erfolgloser gewesen. Damals verloren sie alle drei Spiele zu null.
Auch diese Bilanz erklärt bereits in Teilen, warum Kanadas Turnieraussichten als geringer einzuschätzen sind als die der anderen WM-Gastgeber USA und Mexiko. Den Einzug ins Sechzehntelfinale wollen die Kanadier aber mindestens schaffen. Das wäre für sie schon ein Erfolg.
WM-Gastgeber wichtig für Stimmung
Wie wichtig der möglichst lange Verbleib einer Gastgebermannschaft in der WM für die Atmosphäre ist, zeigt sich immer wieder. Bei der WM 2006 kam die großartige Stimmung in Deutschland vor allem deshalb auf, weil die Heimelf wider Erwarten begeisterte.
Vier Jahre später in Südafrika wandte sich das Heimpublikum dagegen zunehmend vom Turnier ab, als ihre Bafana Bafana schon nach der Gruppenphase ausgeschieden war. Bei der WM 2002 entstand sogar der Eindruck, als werde gezielt nachgeholfen, damit Co-Gastgeber Südkorea bis ins Halbfinale vordringen kann. Dubiose Schiedsrichterentscheidungen trugen damals maßgeblich dazu bei.
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Muskelblessur bremst Davies
Bei dieser WM geht es auch darum, die Menschen überhaupt für die Sportart Fußball zu begeistern. Das gilt neben den USA auch für Kanada, nur in Mexiko ist Fußball die Sportart Nummer eins.
Zugleich haben die Kanadier mit Verletzungen zu kämpfen. Betroffen ist auch Davies, ihr wichtigster Spieler, der als Hauptdarsteller vorgesehen war. Nach seiner jüngsten Muskelblessur im Oberschenkel gilt aber als sicher, dass er das erste Spiel verpassen wird.
Als Davies in ein "Loch" fiel
Anfang Mai im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain hatte sich Davies die Verletzung zugezogen. Es war bereits die dritte Muskelblessur im Jahr 2026.
Am schlimmsten hatte ihn aber sein Kreuzbandriss im März 2025 beim kanadischen Nationalteam getroffen. Damals war die schwere Verletzung beim Verband nicht erkannt worden, was zu Verwerfungen mit dem FC Bayern führte. Nach der Diagnose in München sei er in ein "Loch" gefallen, erzählte Davies.
Verpasst Davies sogar alle Gruppenspiele?
Nun steht laut Fachmagazin kicker sogar infrage, ob Davies in der Gruppenphase überhaupt eingesetzt werden kann. Der FC Bayern drängt darauf, größte Vorsicht walten zu lassen. Sportdirektor Christoph Freund steht in Kontakt zu Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch, 52, mit dem er früher bei RB Salzburg zusammenarbeitete.
Marsch versicherte zuletzt, nichts zu überstürzen bei Davies. Zugleich dürfte ihm ein Verzicht auf den 25-Jährigen schwer fallen, wenn es im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz ums Weiterkommen gehen sollte. Nach dem Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina mit Stürmer Edin Dzeko vom FC Schalke steht zunächst das zweite Gruppenspiel gegen Katar an. Derzeit sieht es so aus, als müsste Davies auch dann zugucken.
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