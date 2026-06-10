Vorhang auf zur Fußball-WM: Der Start in die Geldmeisterschaft

Die politisch aufgeladene WM in Mexiko, Kanada und den USA sprengt alle bisherigen Dimensionen. Das gilt nicht nur sportlich durch die Teilnehmerzahl, sondern auch finanziell.

Bald startet die bisher größte Fußball-WM. Donald Trump und Fifa-Chef Gianni Infantino versuchen im Vorfeld, die politischen Störfeuer klein zu halten. Denn es geht um viel Geld. 07.06.2026 | 2:44 min

Vor einer Bar in der New Yorker Broad Street, ein paar Hundert Meter südlich der Börse an der Wall Street, wird auf die Übertragungen der anstehenden Fußball-WM hingewiesen. Das wäre keiner Erwähnung wert. Doch in New York ist die Tafel mit der Werbung für die Liveübertragungen die Ausnahme.

Man muss schon nach Hinweisen suchen, um nicht zu übersehen, dass hier ein Sportweltereignis unmittelbar bevorsteht. Nur am Times Square kann das wegen der großflächigen Leuchtwerbung kaum passieren.

Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada ist das erste Turnier mit 48 Mannschaften. Die wichtigsten Informationen zur Mega-WM vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026. 09.05.2026 | 2:13 min

48 Länder nehmen an der Fußball-WM teil

Dabei beginnt an diesem Donnerstag mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika eine WM, die alle Dimensionen sprengt. 48 Länder nehmen teil, zuvor waren es maximal 32. Die 16 Spielorte sind verteilt über drei Länder, wobei auf Kanada und Mexiko nur ein Viertel des Spielplans entfällt.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Das Gros der WM-Spiele, auch das Finale am 19. Juli im MetLife Stadium vor den Toren New Yorks, findet im Land des US-Präsidenten und FIFA-Friedenspreisträgers Donald Trump statt, der gegen das WM-Teilnehmerland Iran Krieg führt. Fans aus Iran erhalten ebenso keine Einreisevisa wie Fans des WM-Teilnehmers Haiti, auch für andere gelten scharfe Restriktionen.

Schiedsrichter Einreise verweigert

Sogar dem Fifa-Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia wurde die Einreise verweigert. Ohnehin fürchten viele Menschen die Einwanderungsbehörden. Doch laut Fifa-Präsident Gianni Infantino vereint die WM ja angeblich die Welt.

Dem somalischen WM-Schiedsrichter Artan wurde die Einreise in die USA verweigert. Politologe Ohnesorge warnt vor Imageschäden und betont: "Das sind nicht Trumps Veranstaltungen." 10.06.2026 | 16:51 min

Insgesamt 104 Spiele stehen auf der WM-Agenda, allein 72 davon in der Gruppenphase. Ebenfalls im Sinne der maximalen Vermarktung gibt es erstmals bei einer WM ein Sechzehntelfinale.

In kleineren Fußballnationen wird das aufgeblähte Turnier allerdings begrüßt. Es ermöglicht ihnen zumindest ein bisschen dabei zu sein bei diesem Weltereignis, darunter Curaçao, Kap Verde, Jordanien und Usbekistan, die alle erstmals bei einer WM mitspielen.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Deutschlands Start gegen WM-Neuling Curaçao

Auf die Mannschaft von der Karibikinsel Curaçao trifft die deutsche Auswahl gleich im ersten Gruppenspiel am Sonntag in Houston. Womöglich wird bei dieser WM oft ein großes Leistungsgefälle sichtbar, vielleicht aber auch manch eine Überraschung. Dazu könnten die Bedingungen dieser WM beitragen, allen voran die Hitze, die das Turnier vielerorts prägen wird.

Der kleine karibische Inselstaat Curaçao ist zum ersten Mal bei einer Fußball-WM dabei. Im Land herrscht Vorfreude während der Vorbereitungen auf das erste Spiel - gegen die deutsche Elf. 27.05.2026 | 2:35 min

Mit richtig Spannung ist wohl erst ab der zweiten K.o.-Runde zu rechnen, dem Achtelfinale. Das liegt auch daran, dass aus den zwölf Gruppen mit je vier Mannschaften nicht nur die jeweils ersten beiden Teams jeder Gruppe weiterkommen, sondern auch die acht besten Gruppendritten.

Zuschauerrekord bei WM 1994 in den USA

Nur 16 der 48 Mannschaften scheiden nach der Gruppenphase aus. Aus deutscher Sicht erhöht das deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass die DFB-Auswahl diesmal die K.o.-Runde erreicht, anders als 2018 in Russland und 2022 in Katar.

Es wird ernst für die deutsche Elf beim XXL-Turnier. Wie ist die Wunschformation nach dem Ausfall von Lennart Karl? Wie sind die Gegner einzuschätzen? Und wie ist der Stand bei Manuel Neuer? 09.06.2026 | 15:08 min

Um wie viel Geld es diesmal geht, zeigen nicht nur die exorbitanten Ticketpreise, sondern auch die Vergleiche mit der vorherigen WM in den USA. 1994 nahmen nur 24 Mannschaften teil, weshalb es nur 52 Spiele gab. Dennoch war es mit 3,6 Millionen verkauften Tickets die bisher größte WM.

Immense Steigerung bei FIFA-Einnahmen

Nun werden mehr als fünf Millionen Menschen in den Stadien erwartet. Gewaltig ist der Sprung bei den Fifa-Einnahmen. Diese beliefen sich 1994 auf gut 235 Millionen US-Dollar, der Gewinn lag bei rund 100 Millionen. Diesmal stehen laut Prognosen Fifa-Umsätze von bis zu rund elf Milliarden US-Dollar in Aussicht. Auch der Gewinn des Weltverbandes dürfte enorm sein bei dieser Weltmeisterschaft, die aus Sicht der Kritiker vor allem eine Geldmeisterschaft ist.

Viele Hoffnungen wurden dabei allerdings schon enttäuscht, wie bei vielen Hoteliers, die bisher keine nennenswert gesteigerte Nachfrage feststellen konnten. Das große Geschäft mit dieser Geldmeisterschaft machen ohnehin nur wenige, allen voran die Fifa.

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