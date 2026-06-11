Fußball-WM: Eröffnungsspiel live und Einblicke ins DFB-Quartier

Start der Fußball-WM 2026: Das ZDF zeigt Mexiko gegen Südafrika live. Zudem: Deutschlands Chancen beim Turnier, Einblicke ins DFB-Quartier und Streaming-Tipps für die besten Dokus.

Alles zum Turnierstart und darüber hinaus

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026 Quelle: ZDF/motor

Liebe Fußball-Fans,

heute ist es endlich so weit: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beginnt! Ab 17 Uhr überträgt das ZDF live vom Eröffnungstag mit Analysen, der spektakulären Feier und natürlich dem Spiel Mexiko gegen Südafrika (Anpfiff 21 Uhr).

Heimteam-Vibes treffen auf ein WM-Comeback: Mexiko will die Euphorie im eigenen Land nutzen, Südafrika ist nach 16 Jahren wieder dabei - auch wenn die Vorbereitung wegen Visa-Chaos alles andere als ideal lief. Beste Voraussetzungen also für einen unterhaltsamen WM-Auftakt.

Mexiko, Südafrika, Südkorea und Tschechien messen sich bei der Fußball-WM in Gruppe A. Im Eröffnungsspiel trifft Co-Gastgeber Mexiko auf Außenseiter Südafrika. 05.05.2026 | 1:19 min

Wer spielt eigentlich wann und gegen wen? Den kompletten WM-Spielplan findet ihr hier.

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Ist das DFB-Team bereit für die XXL-WM?

Es wird auch ernst für die deutsche Elf - am 14. Juni (Anpfiff 19 Uhr, Highlights im ZDF) trifft Deutschland auf Außenseiter Curaçao. Wie ist die Wunschformation nach dem Ausfall von Lennart Karl? Wie sind die Gegner einzuschätzen? Und wie ist der Stand bei Manuel Neuer? Alle Antworten findet ihr jetzt in der neuen Folge Bolzplatz:

Es wird ernst für die deutsche Elf beim XXL-Turnier. Wie ist die Wunschformation nach dem Ausfall von Lennart Karl? Wie sind die Gegner einzuschätzen? Und wie ist der Stand bei Manuel Neuer? 09.06.2026 | 15:08 min

So wohnt Deutschland bei der WM

Eine 22-Hektar-Anlage mitsamt Pool, Angelteich, Luxus-Zimmern und nur zehn Minuten vom Trainingsgelände entfernt: Die Unterkunft des DFB-Teams in Winston-Salem kann sich sehen lassen. Wer sich wohl eines der exklusiven Zimmer in den Türmen (!) des Quartiers gesichert hat? ZDF-Reporterin Franzi Müllers zeigt, wo die Mannschaft wohnt und trainiert.

Das DFB-Team hat sein Hotel in Winston-Salem bezogen - nur zehn Minuten entfernt von ihrem Trainingsgelände. Wie wohnt und trainiert die Nationalmannschaft? 10.06.2026 | 0:49 min

Die schönsten Trikots der WM 2026

48 Teams bedeuten auch jede Menge neue Trikots. Während Brasilien und Argentinien klassisch bleiben, gehen andere Nationen bei den Auswärtstrikots richtig ins Risiko. Wir zeigen unsere Top 10 der schönsten WM-Kits 2026.

Die Teams der Fußball-WM im Mode-Check : Die zehn schönsten Trikots der WM 2026 Bei der Fußball-WM 2026 sind erstmals 48 Teams dabei – und damit auch jede Menge neue Trikots. Welche Designs stechen besonders hervor? Unsere Top 10 im Ranking. von Tjard Häusling Bilderserie

WM-Stimmung? Kommt gleich - mit diesen Dokus

Ihr seid immer noch nicht richtig in Turnier-Laune? Kein Problem: Unsere Streaming-Highlights sind ideal zur Einstimmung und bringen selbst die größten WM-Muffel in Fahrt. Die besten Dokus und Reportagen zur Weltmeisterschaft haben wir hier für euch übersichtlich zusammengestellt.

Streaming-Highlights zur Fußball-WM : Die besten WM-Dokus zur Einstimmung auf das Turnier Noch nicht im WM-Fieber? Unsere Dokus und Reportagen zur Fußball-WM 2026 – vom DFB-Team bis zu den größten Turniergeschichten – liefern die perfekte Einstimmung auf das Turnier. von Tobias Bluhm mit Video 101:52

Genug vorbereitet - jetzt rollt der Ball. Ab 21 Uhr schreibt die WM 2026 ihre eigenen Geschichten: mit Favoriten, Überraschungsteams, Last-Minute-Wundern und hoffentlich jeder Menge Toren. Viel Spaß beim Turnierstart, Mitfiebern, Diskutieren und Jubeln. Wir halten euch ab jetzt täglich auf dem Laufenden.

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion

Quelle: ZDF