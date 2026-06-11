Fußball-WM: Eröffnungsspiel live und Einblicke ins DFB-Quartier

Alles zum Turnierstart und darüber hinaus:Das Eröffnungsspiel live und Einblicke ins DFB-Quartier
Start der Fußball-WM 2026: Das ZDF zeigt Mexiko gegen Südafrika live. Zudem: Deutschlands Chancen beim Turnier, Einblicke ins DFB-Quartier und Streaming-Tipps für die besten Dokus.
Liebe Fußball-Fans,
heute ist es endlich so weit: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beginnt! Ab 17 Uhr überträgt das ZDF live vom Eröffnungstag mit Analysen, der spektakulären Feier und natürlich dem Spiel Mexiko gegen Südafrika (Anpfiff 21 Uhr).
Heimteam-Vibes treffen auf ein WM-Comeback: Mexiko will die Euphorie im eigenen Land nutzen, Südafrika ist nach 16 Jahren wieder dabei - auch wenn die Vorbereitung wegen Visa-Chaos alles andere als ideal lief. Beste Voraussetzungen also für einen unterhaltsamen WM-Auftakt.
- Wer spielt eigentlich wann und gegen wen? Den kompletten WM-Spielplan findet ihr hier.
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Ist das DFB-Team bereit für die XXL-WM?
Es wird auch ernst für die deutsche Elf - am 14. Juni (Anpfiff 19 Uhr, Highlights im ZDF) trifft Deutschland auf Außenseiter Curaçao. Wie ist die Wunschformation nach dem Ausfall von Lennart Karl? Wie sind die Gegner einzuschätzen? Und wie ist der Stand bei Manuel Neuer? Alle Antworten findet ihr jetzt in der neuen Folge Bolzplatz:
So wohnt Deutschland bei der WM
Eine 22-Hektar-Anlage mitsamt Pool, Angelteich, Luxus-Zimmern und nur zehn Minuten vom Trainingsgelände entfernt: Die Unterkunft des DFB-Teams in Winston-Salem kann sich sehen lassen. Wer sich wohl eines der exklusiven Zimmer in den Türmen (!) des Quartiers gesichert hat? ZDF-Reporterin Franzi Müllers zeigt, wo die Mannschaft wohnt und trainiert.
Die schönsten Trikots der WM 2026
48 Teams bedeuten auch jede Menge neue Trikots. Während Brasilien und Argentinien klassisch bleiben, gehen andere Nationen bei den Auswärtstrikots richtig ins Risiko. Wir zeigen unsere Top 10 der schönsten WM-Kits 2026.
WM-Stimmung? Kommt gleich - mit diesen Dokus
Ihr seid immer noch nicht richtig in Turnier-Laune? Kein Problem: Unsere Streaming-Highlights sind ideal zur Einstimmung und bringen selbst die größten WM-Muffel in Fahrt. Die besten Dokus und Reportagen zur Weltmeisterschaft haben wir hier für euch übersichtlich zusammengestellt.
Streaming-Highlights zur Fußball-WM:Die besten WM-Dokus zur Einstimmung auf das Turnier
Genug vorbereitet - jetzt rollt der Ball. Ab 21 Uhr schreibt die WM 2026 ihre eigenen Geschichten: mit Favoriten, Überraschungsteams, Last-Minute-Wundern und hoffentlich jeder Menge Toren. Viel Spaß beim Turnierstart, Mitfiebern, Diskutieren und Jubeln. Wir halten euch ab jetzt täglich auf dem Laufenden.
Sportliche Grüße von der
ZDFsportstudio-Redaktion
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