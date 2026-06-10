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Fußball-WM 2026: Die zehn schönsten Trikots der Weltmeisterschaft

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Die Teams der Fußball-WM im Mode-Check:Die zehn schönsten Trikots der WM 2026

von Tjard Häusling

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Bei der Fußball-WM 2026 sind erstmals 48 Teams dabei – und damit auch jede Menge neue Trikots. Welche Designs stechen besonders hervor? Unsere Top 10 im Ranking.

Der ghanaische Nationalspieler Kwasi Sibo blickt konzentriert in Richtung der Kamera.
Lautaro Martínez führt den Ball und start in die Ferne.
Der US-Amerikaner Weston McKennie streckt seinen rechten Arm in die Höhe, der Oberkörper ist leicht nach vorne gebeugt
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Der mexikanische Nationalspieler Julian Quinones ist lächelnd abgebeildet. Der rechte Arm ist auf Kinnhöhe gestreckt, der linke Arm
Der Schotte Ross Stewart blickt konzentriert in die Ferne.
Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz im Heim-Trikot der deutschen Nationalmannschaft.
Der Südafrikaner Themba Zwane ist in einer Sprinthaltung.
Schwedens Stürmer Viktor Gyökeres läuft auf die Kamera zu.

Platz 10: Ghana (Auswärts)

Die "Black Stars" tragen ihren Spitznamen symbolisch auf der Brust. Wie schon bei vergangenen Turnieren wissen die Westafrikaner, mit ihrem Textil zu überzeugen.

Quelle: IMAGO / Offside Sports Photography
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