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Die Teams der Fußball-WM im Mode-Check:Die zehn schönsten Trikots der WM 2026
von Tjard Häusling
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Bei der Fußball-WM 2026 sind erstmals 48 Teams dabei – und damit auch jede Menge neue Trikots. Welche Designs stechen besonders hervor? Unsere Top 10 im Ranking.
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