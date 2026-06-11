Hallo und herzlich willkommen zum Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko! Co-Gastgeber Mexiko gibt im imposanten Azteken-Stadion ab 21:00 Uhr in der Gruppe A gegen Südafrika den Startschuss für die größten Welttitelkämpfe der Geschichte! Südafrika revanchiert sich dabei heute für die WM von 2010, als es als damaliger Gastgeber Mexiko zum Eröffnungsspiel begrüßte, das 1:1 endete.