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WM 2026 im Liveticker: Mexiko gegen Südafrika

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Mexiko gegen Südafrika

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Spannung bei der WM 2026: Mexiko spielt gegen Südafrika in Mexiko-Stadt (Mexiko-Stadt-Stadion). Anpfiff ist am 11.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Eröffnungsspiel: Gruppe A Mexiko - Südafrika und Spieler

Die Fußball-WM 2026 beginnt: Co-Gastgeber Mexiko trifft im Eröffnungsspiel der Gruppe A auf Südafrika. Vor dem Anpfiff startet die Eröffnungsfeier, Spielbeginn ist um 21 Uhr.

11.06.2026
Do, 11.06., 21:00 Uhr
Mexiko-Stadt
ZDF
Mexiko
MEX
Mexiko
-:-
Südafrika
Südafrika
RSA

Liveticker

15:59
Hallo und herzlich willkommen zum Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko! Co-Gastgeber Mexiko gibt im imposanten Azteken-Stadion ab 21:00 Uhr in der Gruppe A gegen Südafrika den Startschuss für die größten Welttitelkämpfe der Geschichte! Südafrika revanchiert sich dabei heute für die WM von 2010, als es als damaliger Gastgeber Mexiko zum Eröffnungsspiel begrüßte, das 1:1 endete.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    4
    Siege Mexiko
    2
    Siege Südafrika
    1
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    10 : 5
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni 2026 in seinen Programmen.
    Themen
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