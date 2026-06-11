Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Mexiko gegen Südafrika
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Spannung bei der WM 2026: Mexiko spielt gegen Südafrika in Mexiko-Stadt (Mexiko-Stadt-Stadion). Anpfiff ist am 11.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Do, 11.06., 21:00 Uhr
Mexiko-Stadt
Mexiko
MEX
-:-
Südafrika
RSA
Liveticker
15:59
Hallo und herzlich willkommen zum Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko! Co-Gastgeber Mexiko gibt im imposanten Azteken-Stadion ab 21:00 Uhr in der Gruppe A gegen Südafrika den Startschuss für die größten Welttitelkämpfe der Geschichte! Südafrika revanchiert sich dabei heute für die WM von 2010, als es als damaliger Gastgeber Mexiko zum Eröffnungsspiel begrüßte, das 1:1 endete.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 4
- Siege Mexiko
- 2
- Siege Südafrika
- 1
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 10 : 5
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni 2026 in seinen Programmen.
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