Spiel gegen Südafrika: Mexiko hofft auf einen Tshabalala-Moment

Co-Gastgeber Mexiko will beim Auftakt die Basis legen für eine erfolgreiche WM. Ein Impulsgeber könnte der 17 Jahre alte Gilberto Mora sein, der jüngste Spieler des Turniers.

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Bei der WM 2010 war es ein kleiner Offensivspieler namens Siphiwe Tshabalala gewesen, der im Eröffnungsspiel des Gastgebers Südafrika gegen Mexiko mit seinem Tor zum 1:0 für einen ähnlich ikonischen Moment gesorgt hatte wie Philipp Lahm beim WM-Auftakt 2006 mit seinem Schuss in den Winkel.

Auf einen fulminanten WM-Auftakt hoffen nun auch die Mexikaner, wenn sie auf den Tag genau 16 Jahre nach Tshabalalas Tor am Donnerstag in ihrem legendären Aztekenstadion als Co-Gastgeber die WM 2026 gegen Südafrika eröffnen.

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Mora will den Titel

Einen emotionalen Impuls durch ein Erfolgserlebnis zum Auftakt können die Mexikaner schon deshalb gut gebrauchen, weil sie sich sportlich viel vorgenommen haben für das Turnier. Wie 1970 und 1986 soll es auch bei ihrer dritten WM im eigenen Land bis ins Viertelfinale gehen - mindestens.

Für Gilberto Mora ist sogar noch viel mehr möglich. Er glaube, sagte der offensive Mittelfeldspieler, "dass wir Favorit auf den Titel sind." Und warum? "Vor allem, weil wir zu Hause spielen", antwortete er. Wohlgemerkt vor allem, aber nicht nur wegen des Heimvorteils.

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Mora mit 17 einer der Wertvollsten im Kader

Bei der WM 2022 war Mexiko allerdings schon nach der Gruppenphase ausgeschieden. Davor war bei sieben WMs hintereinander stets im Achtelfinale Schluss gewesen.

Moras enorme Zuversicht liegt wohl auch in seiner Jugend begründet. Gerade einmal 17 Jahre ist er alt und damit der jüngste Spieler des Turniers. Dennoch gehört Mora bereits zu den wertvollsten Kickern im aktuellen WM-Kader der Mexikaner.

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Debüt mit 16 in Mexikos Nationalteam

Schon rund zwei Monate vor seinem 16. Geburtstag debütierte er in der ersten mexikanischen Liga für den Club Tijuana aus der Stadt an der Grenze zum US-Bundesstaat Kalifornien. Gleich bei seiner Premiere bereitete er damals ein Tor vor. In seinem dritten Einsatz spielte er erstmals 90 Minuten durch und traf selbst.

Im vergangenen Sommer folgte sein Debüt in Mexikos Nationalmannschaft. Mit ihr gewann Mora den Gold-Cup durch ein 2:1 im Finale gegen die USA. Mit 16 Jahren und achteinhalb Monaten kam er im Viertelfinale gegen Saudi-Arabien erstmals zum Einsatz, und zwar gleich in der Startelf. Damit wurde Mora der jüngste Spieler in der Geschichte der mexikanischen Nationalelf. Im Halbfinale bereitete er das Tor zum 1:0-Sieg gegen Honduras vor. Und auch im Endspiel stand er in der Startelf, zum dritten Mal hintereinander.

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Dritte Amtszeit für Trainer Aguirre

Schon damals coachte Javier Aguirre, 67, Mexikos Auswahl, bei der er 2024 zum bereits dritten Mal das Traineramt übernommen hatte. Der in Mexiko-Stadt geborene Aguirre wird der Baske genannt, weil seine Familie aus der Region im Norden Spaniens stammt.

Er hält große Stücke auf Mora. Mexikos Hochbegabter habe einen besonderen Instinkt und eine besondere Gabe, findet Aguirre. Der Trainer verglich Mora sogar schon mit mexikanischen Legenden.

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Mora erinnert an Lennart Karl

Mora reißt das Spiel gerne an sich und initiiert Angriffe mit seinen Dribblings, an deren Ende er auch über den Blick für die Kollegen verfügt. Mit seiner Spielweise, aber auch wegen seines Selbstbewusstseins und seiner eher geringen Körpergröße erinnert er ein wenig an den deutschen Nationalspieler Lennart Karl, 18, der seine Fähigkeiten wegen seines Muskelbündelrisses nun nicht präsentieren kann.

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An Mora sollen inzwischen diverse Weltklubs Interesse zeigen, von Real Madrid über Manchester City bis hin zum FC Arsenal. Das dürfte sich weiter steigern, wenn er bei seinem WM-Debüt die nächsten Ausrufezeichen setzen sollte. Zum Beispiel mit einem Mora-Moment im Eröffnungsspiel gegen Tshabalalas Nachfolger.

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