Nations League: Volleyball-Frauen starten mit forscher Ansage

Die deutschen Volleyballerinnen starten ihre Mission in der Nations League mit großen Ambitionen - und einer forschen Ankündigung von Bundestrainer Giulio Bregoli.

Schön spielen allein, reiche nicht, sagt Kapitänin Camilla Weitzel, hier im Spiel des Vier-Nationen-Cups gegen Frankreich. 27.05.2026 | 0:25 min

Der Weg der DVV-Frauen zum Auftakt in diese Nations-League-Saison nach Kanada hätte beschwerlicher kaum sein können. Als die Mannschaft um Kapitänin Camilla Weitzel schon kurz vor Quebéc war, drehte die Maschine plötzlich wegen eines defekten Radargerätes und Wetterkapriolen vor Ort um.

Die Zwischenlandung in Toronto brachte den gesamten Ablauf durcheinander. Erst nach einer ungeplanten Nacht im Flughafenhotel sowie der Weiterreise über Montreal landeten die DVV-Frauen schließlich am Montag nach einer 32-stündigen Reise einen Tag verspätet in Quebéc.

Projekt Olympia 2028 nimmt Fahrt auf

Jede Menge Turbulenzen also für die Mannschaft von Trainer Giulio Bregoli zum Start in die Volleyball-Nations-League (VNL) mit Spielen gegen Kanada (Donnerstag, 2 Uhr MESZ), die Ukraine, Japan und die USA (im ZDF-Livestream).

Die erste von drei VNL-Wochen plus möglichem Final-Eight-Turnier bildet den Auftakt in einen Sommer, in dem das Projekt Olympia 2028 in L.A. Fahrt aufnimmt. Schließlich will sich das Team zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder für das größte Sportfest der Welt qualifizieren.

Männer Leonard Graven, Joris Backhaus, Louis Kunstmann, Moritz Reichert, Joscha Kunstmann, Filip John, Georg Grozer, Anton Brehme, Ruben Schott, Simon Kohn, Tim Peter, Jan Zimmermann, Florian Krage-Brewitz, Hannes Gerken, Tobias Krick, Tobias Brand, Lovis Homberger, Eric Burggräf, Arthur Wehner, Max Schulz, Tobias Hosch, Leon Meier, Yann Böhme, Theo Mohwinkel, Simon Torwie, Carl Möller, Jannes Wiesner, Bastian Korreck, Anselm Rein, Erik Röhrs Frauen Patricia Nestler, Annie Cesar, Corina Claab, Antonia Stautz, Maria Tabacuks, Hannah Kohn, Lina Alsmeier, Pia Timmer, Hanna Orthmann, Emilia Weske, Marie Schölzel, Romy Jatzko, Anastasia Cekulaev, Isabel Martin, Leana Grozer, Emma Sambale, Lena Kindermann, Camila Weitzel, Monique Strubbe, Sarah Straube, Laura Berger, Mette Pfeffer, Emilia Jordan, Amelie Strothoff, Lotte Goertz, Mia Kirchhoff, Celine Jebens, Lena Schultze, Franziska Heil, Luisa van Clewe

Bundestrainer Bregoli: "Wollen gemeinsam träumen"

Dafür müssen jetzt die Grundlagen gelegt werden - in der Weltrangliste, aber auch spielerisch und mental. Der italienische Coach Bregoli, seit einem Jahr im Amt, setzte sich gemeinsam mit seinen Spielerinnen überraschend hohe Ziele.

Wir wollen unter den ersten Acht in der Weltrangliste stehen und versuchen, die ersten Sechs zu erreichen. „ Volleyball-Bundestrainer Giulio Bregoli

"Ich sage nicht, dass das einfach wird, aber das ist der Traum, an dem wir arbeiten. Wer nicht träumt, kann dieses Ziel auch nicht erreichen. Und wir wollen gemeinsam träumen."

Spielführerin Camilla Weitzel, die auf der Mittelblock-Position zu den Besten der Welt gehört, träumt jedenfalls schon mit. "Der Traum von den Top-Sechs der Welt ist natürlich sehr hochgegriffen, wenn man sich unsere Historie anschaut. Nichtsdestotrotz stehen wir alle dahinter, dass wir diesen Traum verfolgen wollen", sagt sie.

Mehr Konsequenz ist nötig

Doch um die Weltspitze zu erklimmen, braucht es mehr Konsequenz und Resilienz als bisher. "Wenn man 2:3 gegen einen starken Gegner verloren hat, kann man nicht in der Kabine sagen: ,Hey, wir haben doch ein schönes Spiel gemacht’", fordert Weitzel: "Dass uns das halt nicht mehr ausreicht, ist ein großer mentaler Schritt, den wir in den vergangenen Jahren durchlaufen haben."

Der nächste Step müsse nun sein, "dass wir diese Spiele eben auch gewinnen. Das ist der Anspruch, mit dem wir in diesen Sommer reingehen".

Undurchschaubar und unberechenbar spielen

Die deutsche Nationalmannschaft besteht zum Großteil aus hoch veranlagten, intelligenten, eloquenten und äußerst sympathischen, bescheidenden Charakteren. Doch um ohne eine alles dominierende Topscorerin, die dem DVV-Team fehlt, in die Weltspitze zu kommen, braucht es unbedingt mehr fighting spirit. "Wir wollen nervige Gegner sein", sagt Co-Kapitänin Lina Alsmeier. Nicht unfair, aber unangenehm zu bespielen.

Frauen Belgien, Brasilien, Bulgarien, China, Deutschland, Dominikanische Republik, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Niederlande, Polen, Serbien, Thailand, Tschechien, Türkei, Ukraine, USA Männer Argentinien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, China, Deutschland, Frakreich, Iran, Italien, Japan, Kanada, Kuba, Polen, Serbien, Slowenien, Türkei, Ukraine, USA

"Wir arbeiten hart an der Defense, damit man gegen uns nicht so leicht scoren kann, dass wir viele Blocktouches bekommen, immer weiterspielen", erklärt die Außen-Annahme-Spielerin. "Keine von uns gibt so schnell auf, hier fällt kein Ball leichtfertig auf den Boden. Wir wollen undurchschaubar und unberechenbar sein."

Spielerinnen haben Schwur eingehalten

Als sich das Team vergangenen Herbst nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM trennte, hatten sich die Spielerinnen gegenseitig den Schwur abgenommen, in der Klubsaison alles dafür zu tun, um als bessere Spielerinnen in die Auswahl zurückzukehren. Das sei gelungen, so Weitzel.

"Gerade in den individuellen Entwicklungen sehe ich viele Fortschritte. Wir haben uns besonders von der Mentalität her weiterentwickelt." Vielleicht hilft das, um nicht nur auf Flugreisen Turbulenzen zu überstehen.