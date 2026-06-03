Nations League: Volleyball-Frauen starten mit forscher Ansage

Auftakt zur Volleyball-Nations-League:DVV-Frauen starten mit forscher Ansage
von Ullrich Kroemer
Die deutschen Volleyballerinnen starten ihre Mission in der Nations League mit großen Ambitionen - und einer forschen Ankündigung von Bundestrainer Giulio Bregoli.
Der Weg der DVV-Frauen zum Auftakt in diese Nations-League-Saison nach Kanada hätte beschwerlicher kaum sein können. Als die Mannschaft um Kapitänin Camilla Weitzel schon kurz vor Quebéc war, drehte die Maschine plötzlich wegen eines defekten Radargerätes und Wetterkapriolen vor Ort um.
Die Zwischenlandung in Toronto brachte den gesamten Ablauf durcheinander. Erst nach einer ungeplanten Nacht im Flughafenhotel sowie der Weiterreise über Montreal landeten die DVV-Frauen schließlich am Montag nach einer 32-stündigen Reise einen Tag verspätet in Quebéc.
Projekt Olympia 2028 nimmt Fahrt auf
Jede Menge Turbulenzen also für die Mannschaft von Trainer Giulio Bregoli zum Start in die Volleyball-Nations-League (VNL) mit Spielen gegen Kanada (Donnerstag, 2 Uhr MESZ), die Ukraine, Japan und die USA (im ZDF-Livestream).
Die erste von drei VNL-Wochen plus möglichem Final-Eight-Turnier bildet den Auftakt in einen Sommer, in dem das Projekt Olympia 2028 in L.A. Fahrt aufnimmt. Schließlich will sich das Team zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder für das größte Sportfest der Welt qualifizieren.
Bundestrainer Bregoli: "Wollen gemeinsam träumen"
Dafür müssen jetzt die Grundlagen gelegt werden - in der Weltrangliste, aber auch spielerisch und mental. Der italienische Coach Bregoli, seit einem Jahr im Amt, setzte sich gemeinsam mit seinen Spielerinnen überraschend hohe Ziele.
"Ich sage nicht, dass das einfach wird, aber das ist der Traum, an dem wir arbeiten. Wer nicht träumt, kann dieses Ziel auch nicht erreichen. Und wir wollen gemeinsam träumen."
Spielführerin Camilla Weitzel, die auf der Mittelblock-Position zu den Besten der Welt gehört, träumt jedenfalls schon mit. "Der Traum von den Top-Sechs der Welt ist natürlich sehr hochgegriffen, wenn man sich unsere Historie anschaut. Nichtsdestotrotz stehen wir alle dahinter, dass wir diesen Traum verfolgen wollen", sagt sie.
Mehr Konsequenz ist nötig
Doch um die Weltspitze zu erklimmen, braucht es mehr Konsequenz und Resilienz als bisher. "Wenn man 2:3 gegen einen starken Gegner verloren hat, kann man nicht in der Kabine sagen: ,Hey, wir haben doch ein schönes Spiel gemacht’", fordert Weitzel: "Dass uns das halt nicht mehr ausreicht, ist ein großer mentaler Schritt, den wir in den vergangenen Jahren durchlaufen haben."
Der nächste Step müsse nun sein, "dass wir diese Spiele eben auch gewinnen. Das ist der Anspruch, mit dem wir in diesen Sommer reingehen".
Undurchschaubar und unberechenbar spielen
Die deutsche Nationalmannschaft besteht zum Großteil aus hoch veranlagten, intelligenten, eloquenten und äußerst sympathischen, bescheidenden Charakteren. Doch um ohne eine alles dominierende Topscorerin, die dem DVV-Team fehlt, in die Weltspitze zu kommen, braucht es unbedingt mehr fighting spirit. "Wir wollen nervige Gegner sein", sagt Co-Kapitänin Lina Alsmeier. Nicht unfair, aber unangenehm zu bespielen.
"Wir arbeiten hart an der Defense, damit man gegen uns nicht so leicht scoren kann, dass wir viele Blocktouches bekommen, immer weiterspielen", erklärt die Außen-Annahme-Spielerin. "Keine von uns gibt so schnell auf, hier fällt kein Ball leichtfertig auf den Boden. Wir wollen undurchschaubar und unberechenbar sein."
Spielerinnen haben Schwur eingehalten
Als sich das Team vergangenen Herbst nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM trennte, hatten sich die Spielerinnen gegenseitig den Schwur abgenommen, in der Klubsaison alles dafür zu tun, um als bessere Spielerinnen in die Auswahl zurückzukehren. Das sei gelungen, so Weitzel.
"Gerade in den individuellen Entwicklungen sehe ich viele Fortschritte. Wir haben uns besonders von der Mentalität her weiterentwickelt." Vielleicht hilft das, um nicht nur auf Flugreisen Turbulenzen zu überstehen.
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