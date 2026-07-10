Kylian Mbappé hat bei Frankreichs Sieg gegen Marokko im WM-Viertelfinale sein achtes Tor im Turnier erzielt. Die Franzosen stehen damit zum dritten Mal in Folge im Halbfinale.

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Mbappé trifft, Frankreich gewinnt: So lautet das Erfolgsrezept der Franzosen, mit dem sie nun bei der dritten WM in Folge das Halbfinale erreicht haben. Durch den Sieg gegen Marokko sicherte sich die Mannschaft von Didier Deschamps nach 2018 und 2022 erneut den Einzug in die Runde der letzten vier.

Frankreich früh gefährlich

Marokko lief die Franzosen ab der ersten Minute hoch an und übte Druck aus. Die ersten Torchancen gehörten jedoch Frankreich. Zunächst prüfte Kylian Mbappé Bono mit einem Abschluss aus rund 17 Metern, der wehrte den Ball allerdings ins Toraus ab (4.).

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Der daraus resultierende Eckball sorgte für die nächste Gelegenheit von "Les Bleus". Dayot Upamecano kam am langen Pfosten aus vier Metern frei zum Kopfball, erneut entschärfte der marokkanische Schlussmann und verhinderte die frühe 1:0-Führung Frankreichs (5.).

Bono pariert Elfmeter von Mbappé

Nach den beiden Chancen zu Beginn beruhigte sich die Partie. Frankreich behielt die Spielkontrolle, gute Gelegenheiten blieben allerdings wegen der gut organisierten marokkanischen Defensive aus.

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In der 25. Minute ging es dann ganz schnell: Achraf Hakimi verlor den Ball gegen Desire Doue, der zu Michael Olise spielte. Der Bayern-Spieler setzte Mbappé mit einem Pass in den Lauf in Szene. Dieser dribbelte mit viel Tempo in den Sechzehner und wurde dort von Mazraoui mit einer Grätsche zu Fall gebracht.

Der argentinische Schiedsrichter Facundo Tello entschied auf Elfmeter, den Mbappé jedoch so schwach und unplatziert schoss, dass Bono den Ball sogar festhielt (28.).

Die Franzosen drängen weiter auf den Führungstreffer

Frankreich ließ sich von dem Fehlschuss aus elf Metern nicht beirren und kam danach zu den nächsten Torchancen. Zunächst setzte Ousmane Dembele einen Abschluss aus halbrechter Position am Tor vorbei (33.).

Deutlich gefährlicher wurde es zwei Minuten später. Nach einem Ballverlust des gebürtigen Franzosen Ayyoub Bouaddi - im Alter von 18 Jahren und 280 Tagen nach Pele der zweitjüngste Spieler in einem WM-Viertelfinale - hatte Doue die Gelegenheit auf das Tor zum 1:0.

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Der zweifache Champions-League-Sieger von Paris Saint-Germain schloss aus zentraler Position ab, erneut entschärfte der sehr gut aufgelegte Bono die Kugel (35.).

Digne trifft die Latte

Rund zehn Minuten lang legte Frankreich eine Offensiv-Pause ein, ehe der Linksverteidiger Lucas Digne mit einem Schuss aus der Distanz die Latte traf (45.+2). Auch an diesem Abschluss hatte Bono seine Fingerspitzen dran.

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Mbappé bringt Frankreich in Führung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Marokko etwas besser ins Spiel, ohne dabei gefährlich zu werden. Frankreich war zunächst auch weniger gefährlich als noch im ersten Durchgang. Mit der ersten guten Gelegenheit in Hälfte zwei gingen die Franzosen dann schließlich in Führung.

Mbappé traf aus 17 Metern und halblinker Position ansatzlos zum 1:0. Der nun 20-fache WM-Torschütze zwirbelte den Ball maßgeschneidert an Diop vorbei in das obere rechte Toreck (60.). Es war bereits der achte Treffer des Stürmers von Real Madrid im laufenden Turnier.

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Dembele erhöht

Kurz danach legte die Mannschaft von Didier Deschamps in Person von Dembele das 2:0 nach. Der Ballon d'Or Preisträger schloss aus zentraler Position platziert ab. Bono war zwar mit den Fingerspitzen noch dran, konnte jedoch den Einschlag des Spielgerätes im rechten unteren Toreck nicht verhindern (66.).

Marokko erst spät mit den ersten Gelegenheiten

Der Treffer zum 2:0 sorgte dafür, dass sich das Spiel beruhigte. Beide Mannschaften begannen im Anschluss mit ihren Auswechslungen. In der 83. und 85. Minute gab es dann die ersten beiden Torchancen der Marokkaner im Spiel. Der bis dahin nicht geforderte Maignan parierte einen Schlenzer von Ounahi aus 19 Metern.

Nach der daraus resultierenden Ecke kam El Aynaoui zum Kopfball, setzte diesen jedoch an das Außennetz. In der Schlussphase hatte Frankreich durch die eingewechselten Mateta und Barcola dann sogar noch Chancen auf das 3:0 (87., 88.).

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