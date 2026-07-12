Tour de France: Wie halten die Fahrer die extreme Hitze aus?

Etappe wegen Hitze verkürzt:Wie halten die Fahrer bei der Tour die extreme Hitze aus?
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Die extreme Hitze in Frankreich fordert ihren Tribut, die neunte Etappe der Tour de France wurde verkürzt. Wie halten die Fahrer die hohen Temperaturen aus?
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