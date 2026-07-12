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Tour de France: Wie halten die Fahrer die extreme Hitze aus?

Etappe wegen Hitze verkürzt:Wie halten die Fahrer bei der Tour die extreme Hitze aus?

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Die extreme Hitze in Frankreich fordert ihren Tribut, die neunte Etappe der Tour de France wurde verkürzt. Wie halten die Fahrer die hohen Temperaturen aus?

Hitze bei der Tour de France

Die extreme Hitze in Frankreich fordert ihren Tribut, die neunte Etappe der Tour de France wird verkürzt. Die Tour-Organisatoren reagierten damit darauf, dass die örtlichen Behörden wegen der Hitze die "Alarmstufe Rot" für das Departement Corrèze ausgerufen haben

12.07.2026 | 0:52 min
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