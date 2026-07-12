Tour de France: Wie halten die Fahrer die extreme Hitze aus?

Die extreme Hitze in Frankreich fordert ihren Tribut, die neunte Etappe der Tour de France wird verkürzt. Die Tour-Organisatoren reagierten damit darauf, dass die örtlichen Behörden wegen der Hitze die "Alarmstufe Rot" für das Departement Corrèze ausgerufen haben

12.07.2026 | 0:52 min