Tour de France 2026: Hitze und Zoff bestimmen erste Woche

Temperaturen bis 40 Grad:Hitze und Zoff bestimmen erste Tour-Woche
von V. Grube / T. Ücler
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Die erste Tour-Woche war geprägt von der Hitze. Beim Team Red Bull-Bora-Hansgrohe kam noch der Zwist zwischen den beiden Kapitänen hinzu. Dieser hätte sich aufgelöst, versichert Florian Lipowitz.
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