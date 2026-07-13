Tour de France 2026: Hitze und Zoff bestimmen erste Woche

Temperaturen bis 40 Grad : Hitze und Zoff bestimmen erste Tour-Woche

von V. Grube / T. Ücler 13.07.2026 | 12:37 |

Die erste Tour-Woche war geprägt von der Hitze. Beim Team Red Bull-Bora-Hansgrohe kam noch der Zwist zwischen den beiden Kapitänen hinzu. Dieser hätte sich aufgelöst, versichert Florian Lipowitz.