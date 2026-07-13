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ZDF-Mittagsmagazin

Tour de France 2026: Hitze und Zoff bestimmen erste Woche

Temperaturen bis 40 Grad:Hitze und Zoff bestimmen erste Tour-Woche

von V. Grube / T. Ücler

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Radsportler Remco Evenepoel aus Belgien (links) und Florian Lipowitz aus Deutschland in Aktion am 06.07.2026 bei der Tour de France von Granollers bis Les Angles, Frankreich.

Die erste Tour-Woche war geprägt von der Hitze. Beim Team Red Bull-Bora-Hansgrohe kam noch der Zwist zwischen den beiden Kapitänen hinzu. Dieser hätte sich aufgelöst, versichert Florian Lipowitz.

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SportTour de France

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