Von der WM werden in den USA gerade Frauen und Mädchen profitieren. US-Verbandspräsidentin Cindy Parlow Cone setzt auf breitgefächerte Angebote, die niemand ausschließen sollen.

Fans bei der Fußball-WM in den USA Quelle: Imago

Ann-Katrin Berger sagt selbst von sich, sie sei kein "Großstadtmensch". Times Square, Rockefeller Plaza oder Central Park werden von der deutschen Nationaltorhüterin gemieden. Nur als Botschafterin des bis zum Ende der Viertelfinals geöffneten German House of Soccer hat sie sich aus ihrem ruhigen Wohnviertel in New Jersey ins hektische New York locken lassen.

Ihr Verein NJ/NY Gotham FC deckt jenen Großraum ab - und hat längst den Spielbetrieb in der National Women’s Soccer League (NWSL) wieder aufgenommen. Ewig können die Frauen ja nicht pausieren, nur weil die Männer so eine XXL-WM austragen.

Die gebürtige Schwäbin Berger bedauert ein bisschen, dass Training und Spiele, Reisen und Termine mit dem amtierenden US-Champion einen Stadionbesuch verhindert haben.

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Die Präsidentin von U.S. Soccer hat einen Plan

Aber natürlich merkt sie, dass sich etwas verändert hat; dass Bars und Pubs weiter die Spiele übertragen; dass der Fußball und seine Superstars neuerdings auch die Amerikaner vermehrt interessieren: "Wir reden von einem Land, in dem American Football, Basketball, Baseball, manchmal sogar Eishockey viel, viel größer sind."

Es ist schön, endlich mal eine so riesengroße Stadt mit Fußballtrikots zu sehen. Daher tut es dem Fußball generell gut - Männer oder Frauen. „ Ann-Katrin Berger

Zahlreiche Feriencamps, Schnupperkurse oder Probetrainings richten sich jetzt explizit an Jungs und Mädchen. An der Spitze von U.S. Soccer steht seit 2020 Cindy Parlow Cone. Die frühere US-Nationalspielerin und Weltmeisterin von 1999 kennt noch die Zeiten, als fast ausschließlich die erfolgsverwöhnten US-Fußballerinnen alle Aufmerksamkeit absorbierten.

Etwa drei Millionen Jugendspieler spielen in den USA organisiert Fußball, davon deutlich mehr Mädchen und junge Frauen als in jedem anderen Land, was seit jeher die Grundlage für vier WM-Titel und fünf Olympiasiege der US-Girls bildete.

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Jedes Kind soll kicken können

Die 48-Jährige betrachtete die WM von Anfang an als eine "einmalige generationenübergreifende Chance", um die US-Sportlandschaft zu verändern. "Mein Traum ist es, dass das Vermächtnis von 2026 darin besteht, dass jedes Kind in den USA zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu einem sicheren Ort reisen kann, um dort Fußball zu spielen - denn das ist heute noch nicht überall der Fall."

Schon länger läuft die Initiative Soccer Forward, über die Schulen, Vereine und Kommunen Hilfen erhalten, um neue Teams, Trainer und Spielflächen aufzubauen. Und immer ist der Wille hinterlegt, dass auch einkommensschwache Familien einen Zugang erhalten. Denn auf Klubebene kann Soccer verdammt teuer sein: 3.000 Dollar kommen abseits von High School und College als Jahresbeitrag schnell zusammen.

Die Region Atlanta spielt eine wichtige Rolle

Der Halbfinalspielort Atlanta öffnet neue Möglichkeiten: Die Olympiastadt von 1996 hat an verschiedenen Metrostationen Fußballplätze gebaut. Ungenutzte Flächen wurden in Kunstrasenfelder verwandelt, damit Kinder kicken können. Durch die Anbindung ans öffentliche Netz kommt jeder hin. Die lokale Initiative nennt sich "League of Stations".

Südlich von Atlanta in Fayette County hat U.S. Soccer für 250 Millionen Dollar erst im Mai 2026 ein nagelneues Trainings- und Entwicklungszentrum für alle US-Nationalteams eingeweiht. Mit kräftiger Hilfe des amerikanischen Unternehmers Arthur Blank, der auch das Stadion in Atlanta gebaut hat und die Klubs Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS) besitzt.

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Gregorius vermutet neuen Zulauf durch WM

Ansonsten sitzen aber auch viele Frauen an den Schalthebeln. So wie Sarah Gregorius, die als NWSL-Vizepräsidentin bereits auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles und die Frauen-WM 2031 mit dem Hauptgastgeber USA blickt.

Die frühere Nationalspielerin Neuseelands glaubt, dass für den US-Frauenfußball bald "der Himmel die Grenze" ist, weil die WM noch mal einen neuen Zulauf bringe. Bei ihrem Vortrag zum "Day of Women's Soccer" im Deutschen Haus saß Berger übrigens staunend im Publikum.

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