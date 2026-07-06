WM trägt Früchte: In den USA steigt das Interesse am Fußball

Dank der Erfolge der USA erreicht der Fußball im Hauptgastgeberland der WM immer mehr Menschen. Doch ist das nur ein kleiner Hype oder trendet Soccer dort nachhaltig?

High Life bei einer Public-Viewing-Veranstaltung in Kansas City. Quelle: dpa | Charlie Riedel

Die Erfolge der US-Auswahl bei der Fußball-WM zeigen Wirkung. Fußball liegt gerade im Trend im Hauptgastgeberland des Turniers. Mit jedem weiteren Sieg der US-Boys würde das Interesse am Fußball weiter steigen. Und die Chancen dafür stehen vorerst nicht schlecht.

Im Achtelfinale in Seattle (Dienstag, 2 Uhr MESZ) tritt die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino gegen die bisher nicht überzeugenden Belgier an. Sollten sich die US-Boys durchsetzen, wäre das der zweite WM-Sieg in einer K.o.-Runde für die US-Amerikaner überhaupt und der erste seit der WM 2002, bei der sie bis ins Viertelfinale kamen.

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Rekordzahlen bei Fox Sports und Infantinos Prognose

Erreicht hat die Mannschaft schon jetzt auch das breite Publikum in den USA. Das 2:0 gegen Bosnien-Herzegowina im Sechzehntelfinale sahen beim Sender Fox Sports im Schnitt 24,4 Millionen Menschen und in der Spitze 31,8 Millionen. Es war die meistgesehene Fußballübertragung in der US-Geschichte in englischer Sprache.

Die Rekordzahlen sind ganz nach dem Geschmack von Gianni Infantino. Vor einem Jahr hatte der FIFA-Präsident großspurig verkündet, wegen seiner Präsenz werde sich Fußball in den USA explosionsartig entwickeln und die Profiliga Major League Soccer (MLS) beim Zuschauerinteresse in "drei bis vier, maximal fünf Jahren ganz oben stehen" sowie zu den internationalen Top-Ligen zählen. Von all dem ist sie derzeit allerdings meilenweit entfernt.

US-Publikum zunehmend fachkundig

Eine zunehmende Begeisterung für das US-Team macht sich aktuell aber bemerkbar. Das war während des jüngsten US-Spiels auch in der Stadt Fort Worth zu beobachten, rund 50 Kilometer westlich von Dallas.

In einer Eventhalle verfolgten rund 300 Menschen die Übertragung, begleitet von "USA, USA"-Rufen. Das sofortige kollektive Aufstöhnen, wenn die Abseitsposition eines US-Spielers erkennbar war, zeigte, dass sich das Publikum mit den Regeln auskennt.

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Bei Frauen ist Fußball die Nummer eins

Auch anderswo in US-Städten, die keine WM-Spielorte sind, zieht der Fußball die Menschen zunehmend an. Fox zeigte Aufnahmen von Tausenden Zuschauern bei einem Public Viewing in San Diego.

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Auffallend ist im Fußball-Publikum in den USA der hohe Anteil an Frauen. Bei ihnen ist Fußball längst die Sportart Nummer eins. Die Männer bevorzugen American Football und Basketball. Immerhin: Fußball kommt je nach Umfrage und Altersgruppe teils auf Rang drei (vor Baseball und Eishockey) oder liegt dahinter.

Noch kein ganz großer Fußball-Hype

Das lässt sich auch immer wieder in Gesprächen feststellen. Der Fußball gewinnt an Popularität. Zugleich interessieren sich große Teile vor allem der männlichen Bevölkerung nicht wirklich für Soccer, nicht einmal während der WM.

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Überhaupt entsteht in den US-Städten, ob Spielort oder nicht, bisher nicht der Eindruck, als sei der ganz große Fußball-Hype ausgebrochen. Der Weltverband FIFA und die gesamte Branche hoffen, dass sich das noch ändert und der riesige US-Markt nachhaltig erschlossen werden kann, anders als beim ersten Anlauf.

Impulse durch WM 1994 und 2002

Zwei Jahre nach der ersten WM 1994 in den USA nahm die MLS den Spielbetrieb auf, als Nachfolgerin der 1985 einstampften North American Soccer League (NASL), in der Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Pelé gekickt hatten. Doch auch an der MLS ließ das Interesse rasch nach.

Erst die Erfolge des US-Teams bei der WM 2002 sorgten für eine Belebung. Zuletzt wuchsen der Fußball und die MLS weiter. Der ganz große Durchbruch der Sportart ist in den USA bisher aber weiterhin ausgeblieben.

US-Trainer Pochettino spricht vom WM-Titel

Ein Sieg des US-Teams im Achtelfinale gegen Belgien könnte dem Fußball zu einer weiter wachsenden Popularität verhelfen. Das würde erst recht gelten, wenn sogar das WM-Halbfinale erreicht werden sollte.

Trainer Pochettino spricht gar vom Titel. Für alle, die in den USA auf den ganz großen Fußball-Boom hoffen und dort auch nach der WM mit der Sportart Geschäfte machen wollen, wäre das der Jackpot.

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