Gnade vor Recht für US-Stürmer Folarin Balogun: Die FIFA setzt seine Rote Karte auf Bewährung aus. Laut Medienberichten auf persönliches Anraten von US-Präsident Donald Trump.

Die Szene, die zur Rot führte: Folarin Balogun traf Tarik Muharemovic am Knöchel. Quelle: AP

Die USA haben ihren Hoffnungsträger zurück: Stürmer Folarin Balogun steht der Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino im Achtelfinale der WM 2026 gegen Belgien (Dienstag, 2 Uhr/ARD) doch zur Verfügung. Baloguns Rote Karte aus dem Sechzehntelfinale gegen Bosnien und Herzegowina wurde von der FIFA aufgehoben, seine Sperre auf Bewährung ausgesetzt.

Schafft es mit den USA auch der dritte WM-Gastgeber in die Runde der besten 16? Im Sechzehntelfinale bekommt es das US-Team mit Bosnien-Herzegowina zu tun. 02.07.2026 | 8:58 min

"The Athletic" und AP: Trump rief bei FIFA wegen Sperre an

US-Präsident Donald Trump hat dabei nach übereinstimmenden Berichten von "The Athletic" und der Nachrichtenagentur AP persönlich bei FIFA-Boss Gianni Infantino angerufen, um eine Aufhebung der Sperre von Folarin Balogun zu erwirken. Demzufolge bestätigten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen diesen Ablauf. Weder die FIFA noch das Weiße Haus haben die Information bislang kommentiert.

Der Fußball-Weltverband teilte am Sonntag unerwartet mit, dass Baloguns Sperre nach der Roten Karte beim 2:0 gegen Bosnien-Herzegowina aufgehoben sei. Der 25-Jährige kann damit am Dienstag (2 Uhr/ARD) im Achtelfinale in Seattle gegen Belgien auflaufen. Präsident Trump nahm dies erfreut zur Kenntnis und äußerte sich unmittelbar in den sozialen Netzwerken.

Baloguns Foul augenscheinlich unbeabsichtigt

Balogun hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien und Herzegowina den Knöchel seines Gegenspielers heftig, aber allem Anschein nach unbeabsichtigt getroffen. Für die Rote Karte erhielt er danach eine Sperre für ein Spiel - was nach FIFA-Regelwerk in diesem Fall die Mindeststrafe ist.

"Für mich ist das niemals eine Rote Karte", beschwerte sich US-Coach Mauricio Pochettino: "Es war zu keinem Zeitpunkt seine Absicht, den Spieler zu treten. Es war eine im Fußball ganz normale Aktion."

Auch Cristiano Ronaldo profitierte von FIFA-Gnade

Das sah nun wohl auch die FIFA so. Gemäß Artikel 27 des Disziplinarkatalogs des Weltverbands kann eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden.

Von einer derartigen Bewährung hatte schon Cristiano Ronaldo profitiert. Im November war er bei einem WM-Qualifikationsspiel gegen Irland vom Platz gestellt worden. Er wurde von der FIFA zunächst für drei Spiele gesperrt, musste aber nur im anschließenden Qualifikations-Duell aussetzen. Die weiteren Spiele wurden für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt.

Balogun Top-Spieler der USA

Indes atmen die US-Amerikaner nun kräftig durch. Folarin Balogun ist gleichsam Antreiber wie Kreativposten und Torjäger im Team - und wäre somit nur schwer zu ersetzen gewesen.

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Quelle: dpa / SID / ZDF