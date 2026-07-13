WM 2026: Spaniens Kapitän Rodri nimmt Yamal in Schutz

Halbfinalist Spanien überzeugt bei der WM bisher vor allem als Kollektiv. Jungstar Yamal konnte noch nicht recht zünden, erhält aber vor der Partie gegen Frankreich Rückendeckung.

Rodri, Weltfußballer des Jahres 2024, rät Lamine Yamal zu mehr Gelassenheit. Quelle: AP

Lamine Yamal erzielte bei der Fußball-WM bislang nur ein Tor - Spaniens Kapitän Rodri hat den Jungstar an dessen 19. Geburtstag aber in Schutz genommen.

Bei der EM vor zwei Jahren habe Yamal "so viel Reife" gezeigt. "Er ist jetzt zwei Jahre älter, und ihr habt gesehen, was er kann, deshalb beeindruckt es euch vielleicht nicht mehr so sehr", sagte Rodri dem "Guardian" vor dem Halbfinale gegen Frankreich am Dienstag (21 Uhr MESZ/live im ZDF) in Dallas.

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"Manchmal muss man ihn im Spiel beruhigen"

Yamal müsse manchmal "seine Nervosität, seinen Drang" zügeln. "Er ist so wichtig für uns, mit und ohne Ball. Er ist ein intelligenter Junge. Aber er ist erst 19, und manchmal muss man ihn im Spiel beruhigen", sagte Rodri:

Er hat so viel Fußballpotenzial, das er unbedingt zeigen will. Es geht darum, den richtigen Moment abzuwarten. Gegen Frankreich hoffen wir, dass er eine wichtige Rolle spielen kann. „ Rodri über Yamal

Von Oberschenkelverletzung ausgebremst

Im EM-Halbfinale 2024 war Yamal im Alter von 16 Jahren ein Traumtor gegen die Franzosen (2:1) gelungen. In der Nations League traf der Offensivspieler des FC Barcelona ein Jahr später sogar doppelt gegen die Équipe Tricolore (5:4). In der Vorbereitung auf die WM wurde Yamal aber durch eine Oberschenkelverletzung wochenlang ausgebremst.

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Dass Yamal noch Steigerungsbedarf habe, sei in dessen Alter "völlig normal". Der Angreifer höre "immer zu, ist immer bereit, sich zu verbessern und zu reifen. Er ist sehr selbstkritisch und stellt hohe Ansprüche an sich selbst", versicherte Rodri, der betonte, darauf zu bestehen, dass Yamal weitermache und nicht aufgebe: "Er ist ein Junge, der zuhört und immer lernen will. Er ist ein Vorbild."

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