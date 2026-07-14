WM 2026: Wer zieht ins Finale ein? Die Halbfinal-Prognose

Vier ehemalige Weltmeister wollen bei der WM wieder auf den Fußball-Olymp. Wer geht in die jeweiligen Halbfinals als Favorit? Unsere Prognose.

Jude Bellingham und Harry Kane wollen 60 Jahre nach dem letzten WM-Sieg England endlich wieder zum WM-Titel führen. Quelle: AP

Vier Teams stehen im Halbfinale der WM - und alle Nationen sind schon mindestens einmal Weltmeister geworden. Während England und Spanien den zweiten Titel anstreben, könnten Frankreich und Argentinien eine Neuauflage des Finals von 2022 schaffen. Doch wer sind vor den Duellen im Halbfinale jeweils die Favoriten? Wir wagen eine Prognose.

Frankreich gegen Spanien (Dienstag, 21 Uhr im ZDF)

Der Weltmeister trifft auf den Europameister - was sich klangvoll anhört, dürfte auch auf dem Platz für spektakuläre Momente sorgen. Im von vielen Experten als "vorgezogenes Finale" bezeichneten Spiel trifft die Super-Offensive der Franzosen um Mbappé, Dembélé und Olise auf die beste Abwehr des Turniers. Und das, obwohl die spanischen Stärken normalerweise eher im offensiven Spiel mit dem Ball liegen.

Eigentlich können beide Mannschaften gar nicht anders, als den Weg nach vorne zu suchen. Es darf also mit Spannung erwartet werden, wie risikofreudig beide Teams in die Partie gehen und welchen Einfluss das auf die jeweilige Absicherung in der Defensive hat.

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Gerät eine Mannschaft durch ein frühes Tor unter Zugzwang, könnte uns in diesem Halbfinale ein Spektakel erwarten. Es sei nur daran erinnert, dass beide Teams vor einem Jahr auch im Halbfinale der Nations League aufeinandergetroffen sind: Beim 5:4-Sieg der Spanier fielen neun Tore.

Für Spanien wird es wichtig sein, den Ball vor allem so gut wie möglich vom eigenen Tor fernzuhalten und das eigene Ballbesitz-Spiel nahezu fehlerlos umzusetzen. Wenn es dann auch noch gelingt, die französischen Außenverteidiger in Eins-gegen-Eins-Duelle mit Yamal und Co. zu zwingen, könnte das gefährliche Situationen vor dem französischen Tor provozieren.

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Leistet man sich in den Ballbesitz-Phasen jedoch Ballverluste oder lässt Frankreich das eigene Spiel im letzten Drittel vor dem Tor der Spanier aufziehen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Super-Offensive der Equipe Tricolore zuschlägt.

Prognose: Beide Teams können nur nach vorne spielen, deshalb wird es torreich. Frankreich hat am Ende aber noch mehr Qualität: Der amtierende Weltmeister zieht ins Finale ein.

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Argentinien gegen England (Mittwoch, 21 Uhr in der ARD)

Was beide Teams eint, ist, dass sie mit ihrem jeweiligen Auftritt im Viertelfinale nicht so ganz zufrieden sein konnten - wohl aber mit dem Herz und mit der Leidenschaft, mit denen sowohl Argentinien als auch England den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht haben.

Die Argentinier werfen sich bedingungslos in jeden Zweikampf. Vorne ist mit Lionel Messi, Julian Alvarez und Lautaro Martinez genug Klasse vorhanden, um jede Defensive vor Probleme zu stellen. Doch reicht das, um ins zweite WM-Finale in Folge einzuziehen?

Nicht erst gegen die Schweiz offenbarten die Südamerikaner immer wieder einzelne Schwächen in der Abstimmung innerhalb der Mannschaftsteile und waren bis zum Platzverweis gegen Breel Embolo wegen einer Schwalbe nicht unbedingt die bessere Mannschaft - konnten sich dann in Überzahl aber auf die Klasse in der Offensive verlassen.

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Auch England führte nach dem Einzug ins Halbfinale eine Diskussion über die Spielweise. Es kam sogar zu einem Disput zwischen Starspieler Jude Bellingham und Trainer Thomas Tuchel. Dennoch wirkt das Potenzial sowohl im körperlichen als auch spielerischen Bereich bei den Three Lions noch einen Tick ausgeprägter als bei den Argentiniern.

Es ist Tuchel zuzutrauen, die Reibung mit Bellingham zu nutzen, um zusätzliche Energie freizusetzen und das Team im entscheidenden Moment zur Höchstleistung zu treiben. Im Notfall kann England auch über Standards immer Gefahr ausstrahlen. Zudem haben die Three Lions insgesamt mehr Spieler in ihren Reihen, die torgefährlich werden können, während diese Last bei der Albiceleste auf wenige Schultern verteilt wird.

Prognose: Beide Teams werden ihr Herz auf dem Platz lassen und alles in die Partie werfen. Uns erwartet ein brutal intensives Spiel, das zu keinem Zeitpunkt an Spannung einbüßen wird. Aus diesem Krimi - der womöglich auch eine Verlängerung parat hält - geht England am Ende als Sieger hervor und zieht ins Finale ein.

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