Modric, de Bruyne & Co.: Was kommt nach der Goldenen Generation?

Letzte WM für Top-Jahrgänge:Was kommt nach der Goldenen Generation?
von Claudio Palmieri
Mit der WM 2026 verabschieden gleich mehrere Nationen große Fußballer-Generationen. Wie lassen sich die Lücken schließen, die Modric, Arnautovic und Co. hinterlassen?
Wenn es darum geht, die Qualität einer starken Nationalmannschaft klar zu benennen, wird kaum ein Begriff so sehr strapaziert wie jener der "Goldenen Generation". Fast jeder größeren Fußballnation wurden schon glorreiche Jahrgänge nachgesagt. Doch für viele Spieler, die solchen Generationen zugeordnet werden, war die WM 2026 die letzte große Bühne.
Deutschlands Torwart Manuel Neuer (40) und Österreichs Rekord-Stürmer Marko Arnautovic (37) haben ihren Rücktritt erklärt, Kroatiens Spielmacher Luka Modric (41) dürfte ihnen bald folgen. Österreichs Kapitän David Alaba (34) und Belgiens Keeper Thibaut Courtois (34) baten um Bedenkzeit. Was jetzt kommt? Das ist nicht immer so klar, wie sich in Belgien, Kroatien und Österreich gerade zeigt.
Belgien: Die neue Generation ist längst schon da
Kaum ein Team vereint die Begriffe "Goldene Generation" und "Geheimfavorit" schon so lange auf sich wie Belgien. Die Elf um Kevin De Bruyne (35), Romelu Lukaku (33), Axel Witsel (37) und Thibaut Courtois (34) zählte ab 2014 fast immer zu den Titelaspiranten. Wie sich der WM-Dritte von 2018 künftig aufstellt, ist offen.
Trainer Rudy Garcia zeigte in Amerika keine Scheu, den oben Genannten weniger Spielzeit zu geben. Ein fließender Übergang zeichnet sich ab: 13 von 26 WM-Fahrern waren 25 oder jünger. Jérémy Doku (24, Man City), Amadou Onana (24, Aston Villa) und Charles De Ketelaere (25, Atalanta) sind die Gesichter der jungen Garde.
Kroatiens Zukunft: Baturina, Sucic und eine Traum-Abwehr
Mit dem Aus im Sechzehntelfinale endeten zwei WM-Karrieren in Kroatien: jene von Kapitän Luka Modric (202 Länderspiele) und jene von Trainer Zlatko Dalic, der das Team zum Vize-Titel 2018 und zu Platz drei 2022 führte. Offensiv-Oldie Ivan Perisic (37) will vorerst weitermachen. Auch Sturmkante Andrej Kramaric (35) sieht bisher von einem Abschied ab.
Während mit Slaven Bilic ein altbekannter Coach zurückkehrt, ruhen die Hoffnungen für die Zeit nach Modric auf zwei Italien-Legionären. Martin Baturina (23) von Champions-League-Neuling Como machte mit einem Traumtor gegen England von sich reden. Auch Petar Sucic (22, Inter/ein Tor, eine Vorlage) überzeugte.
Ex-HSV-Leihspieler Luka Vuskovic (19, jetzt Tottenham) könnte mit dem früheren Leipziger Josko Gvardiol (24, Man City) die Innenverteidigung der Zukunft bilden. Freiburgs Igor Matanovic (23, drei Einsätze) konnte dagegen noch nicht für die Wachablösung im Angriff sorgen.
Österreich droht ein Generationen-Vakuum
Eine echte Goldene Generation hatte Österreich nie. Quantitativ wie qualitativ fehlte es dafür hinter Alaba und Arnautovic an Namen, die sich auf gehobenem internationalen Niveau bewähren konnten.
Aus dem großen Stamm an Legionären aus der deutschen Bundesliga ragen Konrad Laimer (FC Bayern), Marcel Sabitzer (BVB), Xaver Schlager (Leipzig) und Philipp Lienhart (Freiburg) heraus. Bei der ersten WM seit 1998 zeigte sich jedoch: Gegen Top-Nationen wie Argentinien (0:2) oder Spanien (0:3) mangelte es der Elf des deutschen Teamchefs Ralf Rangnick an Tempo, Härte und Präzision.
Abwehrchef Alaba ist nach langer Pause nicht mehr der Alte. Laimer - der einzige ÖFB-Kicker, der am Weltklasse-Prädikat kratzt - war damit beschäftigt, Lionel Messi und Lamine Yamal zu bewachen.
Neben Arnautovic und Alaba hoben Sabitzer, Michael Gregoritsch und Phillipp Mwene (alle 32) den Altersschnitt auf 28,1 Jahre an. Der bei der WM schmerzlich vermisste Christoph Baumgartner (26), Romano Schmid (26), Nicolas Seiwald (25), Carney Chukwuemeka (22) und Paul Wanner (20) könnten das drohende Führungsspieler-Vakuum schließen. Einen jungen Arnautovic oder Alaba sucht man vergebens.
Jenseits der WM-Nominierten ist die Auswahl dünn. Die U17-Vizeweltmeister von 2025 sind noch nicht bereit: Top-Scorer Johannes Moser stieß vor Kurzem zu den Profis von Red Bull Salzburg. Rangnick lädt nicht umsonst schon Ende Juli zu einem Perspektivspielerlehrgang.
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