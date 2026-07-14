WM-Halbfinale: Setzt Yamal seine Serie gegen Frankreich fort?

Anders als Mbappé konnte Yamal der WM noch nicht seinen Stempel aufdrücken. Für das Halbfinale machen Spaniens Hochbegabtem aber auch die eigenen Erfolge gegen die Franzosen Mut.

Lamine Yamal: Zum 19. Geburtstag wünscht er sich den WM-Titel. Quelle: ddp

Die Geschenke müssen warten, jedenfalls jene, die sich Lamine Yamal selbst machen will. Ein Tag nach seinem 19. Geburtstag soll für Spaniens Teenager das erste Präsent im Halbfinale gegen Frankreich (21 Uhr live im ZDF) in Form eines Sieges her. Am Sonntag will sich Yamal auf die größtmögliche Weise beschenken - im WM-Finale mit dem Gewinn des Titels.

Eigene Tore sind für ihn dabei nicht so wichtig. Es geht ihm vor allem um die Mannschaftserfolge, wenngleich nicht ganz uneigennützig. "Wir haben die EM gewonnen, obwohl ich nur ein Tor erzielt habe", erinnert der Youngster, der beim FC Barcelona mit 24 Toren und 18 Vorlagen in 45 Pflichtspieleinsätzen für den deutschen Trainer Hansi Flick einer der Leistungsträger ist.

Die Highlights von Spanien gegen Belgien im Video 10.07.2026 | 8:08 min

Yamal: Titelgewinn ist unsere Mission

Auch in Spaniens Nationalteam darf er als solcher betrachtet werden, obwohl sich das auch bei dieser WM weniger an den Scorerpunkten zeigt. Die Debatten darüber lassen Yamal eher kalt.

"Wenn wir die WM gewinnen, wird sich niemand mehr dafür interessieren, wie viele Tore ich geschossen habe", sagt er.

Wir wollen den Titel gewinnen, das ist unsere Mission. „ Lamine Yamal

Zwei Siege fehlen dafür noch, zunächst in Arlington bei Dallas gegen Frankreich und fünf Tage später in East Rutherford vor den Toren New Yorks gegen England oder den Titelverteidiger Argentinien, die am Mittwoch das andere Halbfinale in Atlanta austragen.

Topfavorit gegen Geheimfavorit: Das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko hat alle Zutaten für ein Topspiel. Können die Afrikaner die französische Staroffensive stoppen? 10.07.2026 | 7:16 min

De la Fuente nimmt Yamal in Schutz

Dass sein wohl talentiertester Kicker in den bisher sechs WM-Spielen der Spanier erst ein Tor beitragen konnte, sieht auch Luis de la Fuente gelassen. Der Nationaltrainer nimmt ihn bei Kritik in Schutz.

Yamal habe "eines der besten Spiele seiner Karriere" gemacht, beschied der Trainer nach dem 1:0-Sieg im Achtelfinale gegen Portugal. Dabei war sein Flügelartist weniger durch Offensivaktionen aufgefallen, sondern mehr durch Fleiß und Defensivarbeit.

Und vor dem Halbfinale prognostizierte de la Fuente, Lamine Yamals bestes WM-Spiel werde noch kommen:

Ich habe ihm gesagt, er soll ruhig bleiben und es genießen. Der große Tag von Lamine Yamal kommt noch bei dieser WM. Ich hoffe, es ist morgen - oder im Finale, wenn wir uns qualifizieren. „ Nationaltrainer Luis de la Fuente

Dennoch kommt man um den Befund nicht umhin, dass Yamal der WM seinen Stempel noch nicht aufdrücken konnte. Zuletzt agierte er gegen Belgien eher unglücklich, traf einige falsche Entscheidungen und beraubte sich manchmal eines Vorteils gegenüber einem Gegenspieler, indem er noch einen Haken schlug, um sich den Ball auf seinen stärkeren linken Fuß zu legen.

Das Achtelfinale der WM 2026 zwischen Portugal und Spanien war ein echtes Top-Duell. Außerdem standen sich Cristiano Ronaldo und Lamine Yamal gegenüber. 06.07.2026 | 8:59 min

Mbappé: Acht Tore in sechs WM-Einsätzen

Ganz anders sieht das bei Frankreichs Ausnahmekönner Kylian Mbappé aus. Er kommt bei dieser WM auf acht Tore und drei Vorlagen in sechs Einsätzen. Mit Ausnahme der Partie gegen Norwegen traf er in jedem Spiel. Auf den Profi von Real Madrid werden sich im Halbfinale gegen Spanien besonders viele Blicke richten. Zugleich könnte es auch lohnen, genauer auf Yamal zu achten.

Für das direkte Duell mit Mbappé, gewissermaßen die Fortsetzung des spanischen Clásico auf der WM-Bühne, darf sich Yamal Hoffnungen machen, seine Scorerpunkte zu verbessern.

Spaniens und Yamals Halbfinalsiege gegen Frankreich

Denn wenn die bisher überragenden Franzosen Schwächen haben, dann auf den Positionen der Außenverteidiger, also dort, wo Yamal voraussichtlich auf Lucas Digne, 32, von Aston Villa treffen wird.

Zudem liegt ihm und den Spaniern Frankreich offensichtlich. Die jüngsten beiden Vergleiche mit Les Bleus gewannen Yamal und Spanien jeweils in der regulären Spielzeit, sowohl das Halbfinale bei der EM 2024 (2:1) als auch das spektakuläre Halbfinale in der Nations League 2025 (5:4). Beim ersten Sieg hatte Yamal einmal getroffen und beim zweiten zweimal.

Drittes Halbfinal-Duell in Serie

Nun steht für ihn und seine spanischen Kollegen das dritte Halbfinale hintereinander gegen Frankreich und Mbappé an und die Zuversicht wird demonstrativ betont. De la Fuente erinnerte an die jüngsten beiden Halbfinalsiege und befand, das werde den Franzosen zu denken geben.

Und Yamal sagte: "Wenn Frankreich jemanden fürchten muss, dann uns." Das klingt selbstbewusst, ganz so, als gehe er von einem Geburtstagsgeschenk aus.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.