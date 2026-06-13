Von Cristiano Ronaldo über Luka Modric und Edin Dzeko bis hin zu Lionel Messi stehen viele Altstars vor ihrer wohl letzten WM. Für einen 43-Jährigen ist es zugleich die erste.

Manuel Neuer Quelle: dpa

Schon bei der WM 2022 dachten weite Teile des Publikums, dass Portugals Cristiano Ronaldo zum letzten Mal zum Tanz bittet, ähnlich wie Argentiniens Lionel Messi und Kroatiens Luka Modric. Doch nun sind sie alle wieder dabei bei der WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA, beim Weltturnier der Alten Herren.

19.05.2026 | 0:18 min

Bei 32 Jahren beginnt das Eintrittsalter für die sogenannten AH-Mannschaften. Deren Spieler zeichnen sich häufig dadurch aus, dass sie keinen Ball unter ihr Trikot stecken müssen, um beim Torjubel mit einem Daumen im Mund die Schwangerschaft der Lebensgefährtin zu imitieren. Stärker ausgeprägte Bauchwölbungen sind bei Ronaldo, 41, Modric, 40, und Messi, 38, allerdings nicht zu erkennen.

Messi, Ronaldo und Modric als Leistungsträger

Das liegt auch daran, dass sie ihren Sport weiterhin leistungsorientiert ausüben. Deutschlands Nummer eins Manuel Neuer, 40, bereitet zwar die linke Wade zunehmend Probleme. Messi kickt bei Inter Miami in der Major League Soccer und Ronaldo beim Al-Nassr FC in Saudi-Arabien ebenfalls nicht mehr auf allerhöchstem Niveau.

Dennoch sind sie Leistungsträger, ebenso wie Modric, der seine teils deutlich jüngeren Kollegen beim AC Mailand mit seiner Laufleistung oft ziemlich alt aussehen lässt. Und auch Neuer bewies beim FC Bayern in der vergangenen Saison, dass er noch immer zu Weltklasseleistungen in der Lage ist, wie im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid.

Neuer der drittälteste Torwart bei dieser WM

Neuer ist bei der WM keineswegs der älteste Torwart. Mexikos Guillermo Ochoa wird am 13. Juli 41 Jahre alt und hat damit rund ein Dreivierteljahr mehr als Neuer auf den Waden und dem Buckel.

Der älteste nominierte Spieler dieser WM ist aber Schottlands Craig Gordon. Der 43 Jahre alte Torwart hatte in der vergangenen Saison in seinem Klub Heart of Midlothian mit Verletzungen zu kämpfen und war der Ersatz des Deutschen Alexander Schwolow, 34.

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Schottlands Gordon könnte mit 43 WM-Debüt geben

Doch Schottlands Nationaltrainer Steve Clarke wollte Gordon unbedingt dabei haben. Das Trikot mit der Nummer eins teilte er allerdings dem geradezu blutjungen Angus Gunn, 30, zu.

Gordon nimmt trotz seiner 43 Jahre übrigens erstmals an einer WM teil, weil die Schotten sich zuletzt 1998 für das Weltturnier qualifiziert hatten. Damals war Gordon 15, also noch etwas zu jung. Sollte Gordon zum Einsatz kommen, wird er zum zweitältesten Spieler der WM-Geschichte - und zum ältesten WM-Debütanten.

Portugals Trainer traut Ronaldo WM 2030 zu

Insgesamt gehören bei der aktuellen WM sieben Spieler zum Ü40-Klub. Das sind neben Neuer, Ronaldo, Modric, Ochoa und Gordon noch Kap Verdes Torwart Vozinha und Bosnien-Herzegowinas Stürmer Edin Dzeko vom FC Schalke. Zusammen könnten sie eine AH-Mannschaft fürs Kleinfeld bilden.

Doch diese Alten Herren haben noch große Ziele. Wie Neuer hofft auch Ronaldo auf den WM-Titel, für den Portugiesen wäre es der erste. Sollte er auch 2030 nochmal bei der WM antreten, was zumindest sein Nationaltrainer Roberto Martínez für möglich hält, stünde für ihn sogar die Bestmarke als ältester Spieler der WM-Geschichte in Aussicht.

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Ägypter El-Hadary ältester WM-Spieler

Bisher hält diesen Rekord Essam El-Hadary, der seinen letzten WM-Einsatz am 25. Juni 2018 im Alter von 45 Jahren und 161 Tagen absolvierte. Allerdings war der Ägypter Torwart, was den großen Vorteil hatte, dass er sich keine Laufduelle mit Gegenspielern liefern musste, die seine erwachsenen Söhne sein könnten.

Um ihn zu überbieten, müsste Ronaldo 2030 mit Portugal mindestens das Halbfinale erreichen. Der bisher älteste Feldspieler bei einer WM war übrigens Kameruns Stürmer Roger Milla mit 42 Jahren und 39 Tagen. Seinen letzten Einsatz hatte er am 28. Juni 1994, bei der ersten WM in den USA. Kameruns Tor bei der 1:6-Niederlage gegen Russland erzielte, na klar, Roger Milla. Der älteste Torschütze der WM-Geschichte ist er damit weiterhin.

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