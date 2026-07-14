Fußball-WM ohne China und Russland: Warum große Länder fehlen

Ausgerechnet bei der XXL-Weltmeisterschaft fehlen einige der bevölkerungsstärksten Länder der Welt. Wieso sind China, Russland, Nigeria und Co. nicht beim Fußballturnier dabei?

Auf dem Munshiganj-Marktplatz in Dhaka feiern Tausende Fans die argentinische Mannschaft bei der Fußball-WM. Das eigene Team aus Bangladesch hinkt im internationalen Vergleich aber hinterher. Quelle: IMAGO / ZUMA Press

Die Jubelbilder von Tausenden Argentinien-Fans in Bangladesch gingen um die Welt: Im Trikot von Lionel Messi feierten sie euphorisch die WM-Auftritte ihres Superstars. Aber ihr eigenes Team? Blieb in ihrer Gruppe der zweiten WM-Quali-Runde sieglos. Sechs Spiele, 1:20 Tore.

Bangladesch ist kein Einzelfall: Abgesehen von den USA und Brasilien sind acht der zehn bevölkerungsstärksten Länder der Welt nicht bei der WM dabei, einige haben sich noch nie qualifiziert. Woran liegt das? Ein Überblick.

In Indien dominiert Cricket - vorerst

Im bevölkerungsreichsten Land der Welt ist Cricket unangefochtener Volkssport Nummer eins. Die Erfolge der Nationalmannschaft und die milliardenschwere Indian Premier League binden Talente, Geld und Aufmerksamkeit - zum Nachteil des Fußballs.

Als zentrale Gründe für die geringere internationale Leistungsfähigkeit des in Indien beliebten Fußballs gelten außerdem fehlende Infrastruktur, mangelnde organisierte Talentförderung und das anstrengende Klima. Ähnlich sind die Gründe in den großen Nachbarländern Pakistan (255 Millionen Einwohner) und Bangladesch (171 Millionen Einwohner).

Doch Indien will aufholen: Eine neue Profi-Liga, die Indian Super League, soll seit ihrem Start 2014 mit Investitionen aus Wirtschaft und der Show-Branche den Fußball professionalisieren.

Geniestreich bricht den Bann bei Frankreich gegen Marokko - die Highlights im Video. 10.07.2026 | 7:16 min

Strukturelle Probleme in China

China verpasste wieder einmal die Qualifikation für die WM. In der Weltrangliste der FIFA liegt das Land auf Platz 91. Bei der letzten WM 2002 in Südkorea und Japan schied das Team mit null Punkten und 0:9 Toren in der Gruppenphase aus. Staatschef Xi Jinping gilt zwar wie viele Chinesen als fußballbegeistert und will aus seinem Land eine große Fußballnation machen. Doch bislang sorgt der chinesische Fußball eher durch Wettbetrügereien und Korruptionsfälle für Schlagzeilen.

Beobachter sehen ein strukturelles Problem: Vereine und Ligen könnten sich in China, wo sich die allein regierende Kommunistische Partei über Jahrzehnte ein Geflecht aus bürokratischen Hürden und Kontrolle aufgebaut hat, kaum eigenständig entwickeln. Immerhin bei den Frauen läuft es besser, sie liegen im FIFA-Ranking auf Platz 16.

Zum ersten Mal laufen in Peking die Welt-Roboter-Spiele. 500 menschliche Teams aus 16 Ländern lassen die Maschinen unter anderem in Kung-Fu und Fußball gegeneinander antreten. 15.08.2025 | 1:35 min

Indonesien: Fehlende Nachwuchsförderung

Im größten Inselstaat der Welt (280 Millionen Einwohner) ist Fußball die mit Abstand beliebteste Sportart. Die einzige WM-Teilnahme datiert jedoch aus dem Jahr 1938 - damals noch als Niederländisch-Indien. Nach politischen Umbrüchen folgten Jahrzehnte der Misswirtschaft, Korruptionsvorwürfe und fehlender Nachwuchsförderung.

Erschwert wurde die Talententwicklung zudem durch die Geografie des Landes mit seinen mehr als 17.000 Inseln. 2015 suspendierte die FIFA den Verband vorübergehend, nachdem die Regierung in den Ligabetrieb eingegriffen hatte.

Inzwischen geht es wieder aufwärts: Der Verband investiert stärker in die Jugendarbeit und kann mittlerweile auch auf in Europa ausgebildete Profis mit indonesischen Wurzeln bauen - darunter Kevin Diks von Borussia Mönchengladbach und Maarten Paes von Ajax Amsterdam.

Nach dem WM-Aus im Viertelfinale gegen England ist die norwegische Nationalmannschaft zurück in der Heimat. Zehntausende Fans feierten die Mannschaft vor dem Königlichen Schloss in Oslo. 13.07.2026 | 1:11 min

Afrikas Fußball auf dem Vormarsch - doch Nigeria fehlt

Nigeria (etwa 242 Millionen Einwohner) gehört trotz der verpassten WM 2026 zu den Schwergewichten Afrikas. Es gibt wie in anderen westafrikanischen Staaten Fußballakademien, die die Hoffnung vieler Jugendlicher auf eine Zukunft als Profi schüren. Nicht nur das Erreichen des Viertelfinals von Marokko bei der diesjährigen WM - und bei der letzen 2022 sogar das Halbfinale - zeigt, dass der afrikanische Kontinent beim Fußball auf dem Vormarsch ist.

Und Russland?

Russland, normalerweise recht häufiger Turniergast, nimmt nicht an der WM teil, weil FIFA und UEFA die russischen National- und Vereinsmannschaften nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 bis auf Weiteres von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen haben.

Die größte WM aller Zeiten - mit drei sehr unterschiedlichen Gastgebern. Aber die große Party droht am Geltungsanspruch der USA unter Präsident Donald Trump zu ersticken. 11.06.2026 | 29:06 min

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Quelle: dpa