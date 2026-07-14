Fußball-WM: Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Da waren's nur noch vier: Heute steigt das erste Halbfinale der WM 2026. Bei Frankreich gegen Spanien wird eine Serie enden - und der Blick geht auf die Offensivstars beider Teams.

Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

seit dem Abpfiff des Viertelfinals zwischen Argentinien und der Schweiz (3:1 n.V.) ruhte der Ball bei der Weltmeisterschaft. Am heutigen Abend steht endlich das nächste Spiel an - und das hat es in sich: Im ersten Halbfinale treffen in Dallas Frankreich und Spanien aufeinander.

Zaubern die herausragenden französischen Offensivspieler um Kylian Mbappe, Michael Olise und Ousmane Dembele erneut oder brilliert Lamine Yamal einen Tag nach seinem 19. Geburtstag für Spanien? Die Partie zwischen dem Vize-Weltmeister und dem amtierenden Europameister beginnt um 21 Uhr MESZ und ist live im ZDF zu sehen.

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Schlagzeilen des Tages

Dieses Spiel steht an

Gelingt Frankreich zum dritten Mal hintereinander der Einzug in das WM-Finale oder schlägt Spanien die Franzosen im dritten Halbfinale in Folge? 2018 wurden "Les Bleus" Weltmeister, 2022 unterlagen sie Argentinien im Elfmeterschießen des WM-Finales. "La Furia Roja" besiegte die Mannschaft von Didier Deschamps sowohl im Halbfinale der EM 2024 als auch im Final Four der Nations League 2025.

Eine der beiden Serien wird enden. Auf französischer Seite soll die starke Offensive um Kylian Mbappé, Michael Olise und Ousmane Dembélé erneut wirbeln. Den Spaniern sollen ihre Top-Defensive, ihr Offensiv-Juwel Lamine Yamal und eventuell wieder Edeljoker Mikel Merino den Finaleinzug bescheren. Es wäre der erste seit 2010.

Unsere Analyse

Anders als Kylian Mbappé konnte Lamine Yamal der WM noch nicht seinen Stempel aufdrücken. Für das Halbfinale machen Spaniens Hochbegabtem aber auch die eigenen Erfolge gegen die Franzosen Mut:

Didier Deschamps könnte etwas Historisches gelingen: Erreicht er mit Frankreich das WM-Finale, wäre er der erste Trainer, der dreimal hintereinander im Endspiel stehen würde:

Es ist Halbfinal-Zeit bei der Fußball-WM 2026. Frankreich gegen Spanien oder Kylian Mbappé gegen Lamine Yamal. Wer setzt sich durch und zieht ins Endspiel ein? 13.07.2026 | 1:47 min

Vier ehemalige Weltmeister wollen bei der WM wieder auf den Fußball-Olymp. Wer geht in die jeweiligen Halbfinals als Favorit? Unsere Prognose:

Mit der WM 2026 verabschieden gleich mehrere Nationen große Fußballer-Generationen. Wie lassen sich die Lücken schließen, die Modric, Arnautovic und Co. hinterlassen?

Bei der WM bauen die Halbfinalisten auf ihre Top-Spieler. Braucht man einen Offensivstar wie Messi unbedingt für den Titel? Der "Bolzplatz" zu diesem Thema:

Zitat des Tages

Wir fürchten natürlich niemanden. „ Frankreichs Mittelfeldspieler Adrien Rabiot vor dem Halbfinale gegen Spanien

Das mit Spannung erwartete Halbfinale am Abend wird die Antwort auf diese Frage liefern: Schafft Frankreich den Final-Hattrick oder steht Spanien erstmals seit 2010 wieder im Endspiel?

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion