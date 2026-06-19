Beim Diamond-League-Meeting in Doha hat sich Gesa Krause in bestechender Form gezeigt. Die 33-Jährige verbesserte ihre Bestleistung über 1500 Meter.

Beim Diamond-League-Meeting in Doha wusste unter anderem Deutschlands Gesa Krause zu überzeugen. Karalis gewann den Stabhochsprung. 19.06.2026 | 8:07 min

Auf dem Weg zu ihrem Traum von der fünften EM-Medaille hat Leichtathletin Gesa Felicitas Krause beim Saisonauftakt in Doha eine vielversprechende Form gezeigt und sich in der Weltelite behauptet. Die 33 Jahre alte Hürdenspezialistin kam in der Diamond League über die 1500 m überraschend als Vierte ins Ziel und verbesserte ihre persönliche Bestleistung beim Meeting in Katar um 46 Hundertstel.

Noch auf der letzten Runde hatte sich Krause mit Einsatz ihrer Ellbogen gegen die Kontrahentinnen behauptet und im Zieleinlauf sogar einen Platz gut gemacht. Am Ende stand eine Zeit von 4:04,28 Minuten.

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Den Sieg sicherte sich die Äthiopierin Birke Haylom, mit einer Zeit von 03:59,89 blieb sie als einzige Starterin unter der Vier-Minuten-Marke. Die Favoritin hatte früh angezogen und ließ so auch ihren Landsfrauen Saron Berhe (2.) und Kalayu Haregeweyni (3.) keine Chance.

Krause gewann in Doha WM-Bronze

In Doha, wo Krause 2019 zum zweiten Mal WM-Bronze gewann und dabei den bis heute gültigen deutschen Rekord über 3000 Meter Hindernis aufstellte, hatte sich Krause eigentlich keine Illusionen gemacht.

Krause verfügte vor dem Finale über die viertlangsamste Saisonbestleistung über die 1500 Meter, auf denen sie sich vor allem Grundschnelligkeit holen wollte. Das Treppchen verpasste sie um 82 Hundertstel.

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Weniger als zwei Monate vor den Europameisterschaften in Birmingham (ab dem 10. August) ist die WM-Bronzemedaillengewinnerin von 2015 und 2019 ihrem großen Ziel damit einen Schritt näher gekommen. Wie sie dem SWR zuvor verraten hatte, gehe es im August um nicht weniger als "eine neue Bestzeit und eine Medaille". Vor allem in ihrem Kerngeschäft über die 3000 Meter Hindernis.

Härtetest in Zagreb und Eugene

Beim Meeting im kroatischen Zagreb am 24. Juni sowie im US-amerikanischen Eugene Anfang Juli kommt es dann zum Härtetest über die Hindernisse. Auch die deutschen Meisterschaften Ende des Monats stehen noch aus. "Ich habe das Gefühl, ich bin mit dem Hindernis-Thema noch nicht durch", hatte Krause mit Blick auf die heiße Saisonphase ihre Ambitionen unterstrichen.

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