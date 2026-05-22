Eishockey-WM: Gawanke führt DEB-Team mit Hattrick zum Sieg

Die Eishockey-Nationalmannschaft hat das erste von drei "Endspielen" bei der WM gewonnen. Im Vorrundenspiel gegen Ungarn setzte sich das DEB-Team mit 6:2 durch.

Mit dem ersten Sieg bei der Eishockey-WM wahrt die deutsche Mannschaft die Chance auf die K.o.-Runde. Mann des Tages ist der dreifache Torschütze Leon Gawanke. 22.05.2026 | 0:27 min

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im fünften Spiel bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz den ersten Sieg eingefahren. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis setzte sich am Freitag mit 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) gegen Außenseiter Ungarn durch und darf nach dem Fehlstart weiter auf das Weiterkommen hoffen.

21.05.2026 | 1:13 min

Viertelfinale bei Eishockey-WM für Deutschland weiter erreichbar

Eric Mik (9.), Leon Gawanke, der im zwölften Anlauf das erste Powerplay-Tor erzielte (19.), NHL-Stürmer Lukas Reichel (40.), der Nürnberger WM-Debütant Samuel Dove-McFalls (40.) und zwei weitere Male Gawanke (42./50.) trafen für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB). Tamas Sarpatki (45.) und Janos Hari (58.) waren für Ungarn erfolgreich.

Zum voraussichtlichen "Endspiel" ums Viertelfinale kommt es am Samstag gegen Österreich. Mit einem Sieg gegen den Nachbarn und einem weiteren Erfolg zum Vorrundenabschluss am Montag (beide 20:20 Uhr) gegen den bislang überforderten Aufsteiger Großbritannien wären die Chancen auf die K.o.-Runde gut, allerdings benötigt die DEB-Auswahl auch Schützenhilfe.

19.05.2026 | 1:31 min

DEB Team findet gegen Ungarn erst nach Führung ins Spiel

Die DEB-Auswahl begann nervös, das erste Überzahlspiel, das elfte im Turnier, blieb gewohnt erfolglos. Doch kurz danach traf Mik mit einem Schlenzer von der blauen Linie, vor dem Tor nahm Nicolas Krämmer dem ungarischen Goalie Bence Balizs die Sicht.

Mit der Führung kehrte Ruhe ins deutsche Spiel ein, das Kreis-Team schnürte die Ungarn immer wieder im eigenen Drittel ein. Allerdings sprangen kaum Torchancen heraus. Im zwölften Powerplay platzte dann doch der Knoten: Gawanke traf, nachdem Stefan Loibl den Puck nicht unter Kontrolle gebracht hatte.

Der Spielplan der deutschen Mannschaft Deutschland - Finnland 1:3

Deutschland - Lettland 0:2

Deutschland - Schweiz 1:6

Deutschland - USA n. P. 4:3

Deutschland - Ungarn 6:2

Deutschland - Österreich (23.Mai, 20:20 Uhr)

Deutschland - Großbritannien (25.Mai, 20:20 Uhr)

Leon Gawanke erzielt Hattrick beim Sieg gegen Ungarn

Die Dominanz setzte sich im zweiten Abschnitt fort, Ungarn konnte sich kaum noch befreien. Einziges Manko: Das DEB-Team nutzte seine Chancen nicht. Erst kurz vor Drittelende erhöhte Reichel, mit dem 18. Torschuss im zweiten Durchgang. Die deutsche Mannschaft nahm etwas Tempo raus, dann verhinderten die Ungarn Grubauers zweiten WM-Shutout.

Ein weiteres Tor wurde nach einer Challenge des deutschen Trainerteams wieder aberkannt. Grubauer war behindert worden. Dann machte Gawanke aus spitzem Winkel seinen Hattrick perfekt.

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Quelle: sid, dpa