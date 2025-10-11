Tadej Pogacar schreibt Geschichte bei Lombardei-Rundfahrt

Fünfter Sieg beim Klassiker:Pogacar schreibt Geschichte bei Lombardei-Rundfahrt
Tadej Pogacar hat zum fünften Mal die Lombardei-Rundfahrt gewonnen. Er zog damit mit Radsport-Legende Fausto Coppi gleich. Zweiter wurde Remco Evenepoel.
Tadej Pogacar hat in seinem letzten Saisonrennen wieder Radsport-Geschichte geschrieben und mit seinem fünften Sieg bei der Lombardei-Rundfahrt den legendären Rekordgewinner Fausto Coppi eingeholt.
Der 27 Jahre alte Slowene vom UAE Team Emirates-XRG triumphierte beim "Klassiker der fallenden Blätter" nach 241,0 Kilometer in Bergamo mit einem weiteren Traum-Solo und ließ der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance.
Entscheidende Attacke 38 Kilometer vor dem Ziel
Nach seinen jüngsten Alleingängen zum WM-Titel und zum EM-Gold trat Pogacar 38 Kilometer vor dem Ziel am Passo di Ganda an, zog wenig später am lange Zeit als Ausreißer führenden US-Amerikaner Quinn Simmons vorbei und fuhr fortan ein einsames Rennen.
1:48 Minuten betrug schließlich Pogacars Vorsprung auf seinen erneut zweitplatzierten Dauerrivalen Remco Evenepoel. Dritter wurde der Australier Michael Storer (+3:14).
Pogacar holt Simmons ein
US-Meister Simmons hatte sich 82 Kilometer vor dem Ziel aus einer Ausreißergruppe abgesetzt, lag an der 50-Kilometer-Marke noch drei Minuten vor Pogacar. Als dieser attackierte waren es noch rund zwei Minuten Vorsprung - diese Lücke schloss der derzeit unantastbare Slowene binnen vier Kilometern.
Für Pogacar war es der 20. Saisonsieg - das gesamte deutsche Team Red Bull-Bora-hansgrohe hat nur zwei Rennen mehr gewonnen.
Pogacar zieht mit Radsport-Legende Coppi gleich
Mit seinem zehnten Erfolg bei einem der fünf Radsport-Monumente zog Pogacar am großen Italiener Coppi vorbei, ist nun alleiniger Dritter hinter den Belgiern Eddy Merckx (19) und Roger De Vlaeminck (11). Coppi hatte die Lombardei-Rundfahrt zuvor als einziger fünf Mal gewonnen, Pogacar schaffte dies nun als erster in Serie.
Für Evenepoel, zuletzt schon bei WM und EM Zweiter hinter Pogacar, war bei "Il Lombardia" erneut nur der Slowene zu stark. Immerhin: Im Vorjahr hatte er als Zweitplatzierter noch 3:16 Minuten Rückstand kassiert.
Für den belgischen Olympiasieger war es nach sieben Jahren mit 59 Siegen das letzte Rennen für das Team Soudal Quick-Step, ab 2026 fährt Evenepoel für Red Bull. Sein künftiger deutscher Teamkollege Florian Lipowitz hatte seinen geplanten Start in der Lombardei kurzfristig abgesagt und seine Saison beendet.
