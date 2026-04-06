Führerschein weg? Pogacar droht Nachspiel nach Flandern-Rundfahrt

Flandern-Rundfahrt gewonnen, Führerschein weg? Radstar Tadej Pogacar droht ein rechtliches Nachspiel für das Ignorieren eines Bahnsignals. Die belgische Bahn zeigt sich enttäuscht.

Tadej Pogacar (vorne), Remco Evenepoel und weitere Fahrer hielten trotz Warnlicht nicht an einer Bahnschranke. Quelle: AFP

Radsport-Star Tadej Pogacar droht nach seinem Sieg bei der Flandern-Rundfahrt ein rechtliches Nachspiel und der Verlust seines Führerscheins. Die Staatsanwaltschaft Ostflandern wird laut Medienberichten Ermittlungen aufnehmen, da Pogacar, Olympiasieger Remco Evenepoel und weitere Fahrer trotz Warnlichtern nicht an einer Bahnschranke hielten. Der Vorfall ereignete sich in Wichelen nach etwa 65 der 278 Kilometer.

Medien: Vorübergehender Führerscheinentzug droht

Laut übereinstimmenden Medienberichten droht den Radprofis ein Führerscheinentzug von mindestens acht Tagen und eine Geldstrafe zwischen 400 und 5.000 Euro. Möglicherweise müssen Pogacar und Co. sogar persönlich vor Gericht erscheinen.

Tadej Pogacar hat die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Seinen Konkurrenten Mathieu van der Poel hängte der Weltmeister rund 18 Kilometer vor dem Ziel ab. 05.04.2026 | 1:26 min

Regeln sind eindeutig

Laut Reglement des Radsport-Weltverbandes UCI müssen Fahrer an Bahnübergängen bei rotem Warnlicht anhalten. Im schlimmsten Fall droht eine Disqualifikation. In diesem Fall ist dies jedoch unwahrscheinlich, da es eine Vielzahl von Fahrern betreffen würde.

Die belgische Bahn zeigte sich enttäuscht vom Verhalten der Fahrer. "Die Regeln sind klar: Bei Rot muss man anhalten. Das gilt auch für ein Radrennen", sagte Sprecher Frédéric Petit:

Eineinhalb Millionen Flamen haben das Rennen geschaut. Es ist natürlich ein sehr schlechtes Beispiel, wenn Radfahrer ein solches Signal ignorieren, zumal wir zahlreiche Aufklärungskampagnen zum Thema Sicherheit an Bahnübergängen durchführen. „ Belgische Bahn

Pogacar hatte am Sonntag zum dritten Mal die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Der Slowene setzte sich bei der 110. Auflage des belgischen Kopfsteinpflaster-Klassikers vor Mathieu van der Poel. und Evenepoel durch. Die Vorentscheidung fiel rund 18 Kilometer vor dem Ziel, als Pogacar Verfolger van der Poel abschüttelte.

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Quelle: dpa