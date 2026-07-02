Nach WM-Aus: DFB-Team verurteilt Hasskommentare im Internet

Die DFB-Elf hat sich nach dem bitterem WM-Aus gegen Paraguay für die Unterstützung der Fans bedankt. Zugleich verurteilte die Mannschaft diskrimierende Hasskommentare im Internet.

Das DFB-Team hat sich selbstkritisch im Netz zum WM-Aus geäußert. Quelle: dpa

Das DFB-Team hat sich in den sozialen Medien bei seinen Fans für die Unterstützung während der Fußball-WM bedankt, Selbstkritik für das frühe Aus geübt - aber auch diskriminierende Hasskommentare angeprangert.

"Der Kritik an unseren Leistungen stellen wir uns. Sie ist berechtigt und gehört zum Sport. Hass aber gehört nicht dazu. Rassismus und andere Diskriminierungen akzeptieren wir nicht", heißt es in einem Post beim Instagram-Account der Nationalmannschaft mit seinen 7,6 Millionen Followern: "Der Fußball steht für Gemeinschaft und Zusammenhalt, nicht für Spaltung."

Nach dem enttäuschenden WM-Aus des DFB-Teams gibt DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Tag danach ein Statement zur Situation ab. (Quelle: DFB) 30.06.2026 | 1:28 min

"Werden es wieder besser machen"

In dem Post wird das WM-Scheitern aber auch sportlich eingeordnet. "Wir haben es nicht geschafft zu zeigen, was in dieser Mannschaft steckt. Deshalb sind wir zu Recht viel zu früh aus diesem Turnier ausgeschieden." Man habe es als Team "nicht besser hinbekommen. Das tut weh. Uns genauso wie vielen anderen."

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Am Ende des Schreibens bedankt sich das Nationalteam nochmals bei den Fans. "An alle, die uns unterstützt haben: Danke, dass Ihr da wart. Danke für Euren Support. Wir werden es wieder besser machen. Mit Euch an unserer Seite. Eure Nationalmannschaft."

Das DFB-Team ist erneut früh bei einer WM ausgeschieden. Wieso? Eine Analyse der Gründe mit ZDF-Reporter Nils Kaben im "heute journal". 30.06.2026 | 4:41 min

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