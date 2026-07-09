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Sechste Etappe der Tour de France:Tadej Pogacar enteilt der Konkurrenz: Eine Klasse für sich
von Benno Krieger
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Fast acht Minuten musste Tadej Pogacar vor Beginn der Etappe aufholen. Trotzdem erobert der Ausnahmefahrer die Gesamtführung zurück. Eine Machtdemonstration in den Pyrenäen:
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