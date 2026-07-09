Sechste Etappe der Tour de France : Tadej Pogacar enteilt der Konkurrenz: Eine Klasse für sich

von Benno Krieger 09.07.2026 | 18:20 |

Fast acht Minuten musste Tadej Pogacar vor Beginn der Etappe aufholen. Trotzdem erobert der Ausnahmefahrer die Gesamtführung zurück. Eine Machtdemonstration in den Pyrenäen: