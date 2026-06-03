Mit einem Sieg am Freitag gegen Norwegen können die DFB-Frauen vorzeitig das WM-Ticket lösen. Der Einsatz von Torfrau Ann-Katrin Berger ist wegen einer Prellung noch unsicher.

Damit Ann-Katrin Berger beim Showdown ums direkte WM-Ticket dabei sein kann, trainierte Deutschlands Nummer eins mit einem aufgeklebten Schutzpolster am Oberkörper. Ihre Prellung am Bauch schmerzt, doch die 35-Jährige biss die Zähne zusammen - zu wichtig ist das Matchball-Spiel für die DFB-Frauen.

Dallmann sieht Druck positiv

"Wir wissen, dass wir gegen Norwegen jetzt den Sack zumachen und uns für die WM qualifizieren wollen", sagte die Nationaltorhüterin vor dem vorletzten Gruppenspiel der Qualifikation am Freitag (20:35 Uhr/ARD). Der Vorsprung auf die Norwegerinnen ist durch die Nullnummer zuletzt in Österreich auf einen Punkt geschrumpft, mit einem Sieg gegen den direkten Verfolger in Köln aber wäre die Teilnahme an der Endrunde 2027 in Brasilien ohne Umweg über Playoffs vorzeitig perfekt.