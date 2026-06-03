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Elf Tage vor erstem Spiel: DFB-Team startet in die WM-Vorbereitung

Elf Tage vor erstem Spiel:DFB-Team startet in die WM-Vorbereitung

von Peter Arnold

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Vor der Fußball-WM - Deutsche Nationalmannschaft

Nur noch elf Tage bis zum ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Nach der Ankunft in den USA beginnt für das Team die heiße Vorbereitungsphase.

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