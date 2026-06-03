Elf Tage vor erstem Spiel:DFB-Team startet in die WM-Vorbereitung
von Peter Arnold
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Nur noch elf Tage bis zum ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Nach der Ankunft in den USA beginnt für das Team die heiße Vorbereitungsphase.
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