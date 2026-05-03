Endspurt in der Bundesliga: Der FC Bayern ist Meister, das Rennen um Europa noch völlig offen. Vier Teams haben am 32. Spieltag das Abstiegsgespenst vorzeitig vertrieben.

Aufatmen in Mönchengladbach: Der Klassenerhalt ist geschafft. Quelle: IMAGO / Sven Simon

Nach dem 32. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht für einige Mannschaften fest, dass sie auch im nächsten Jahr in der Eliteliga an den Start gehen. Das schafft Planungssicherheit und beendet vor allem jegliches Zittern vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit.

Und die weiteren Spiele der Fußball-Bundesliga. Zu Gast ist Schiedsrichter Deniz Aytekin. 02.05.2026 | 85:52 min

Duelle gegen Schalke wieder im Spielplan

Aus dieser hat es gerade der FC Schalke 04 wieder nach oben geschafft. Nach einer gefühlten Ewigkeit - es sind exakt drei Jahre - ist S04 wieder erstklassig. Auf Duelle gegen die Königsblauen aus Gelsenkirchen können sich in der nächsten Saison seit dem heutigen Sonntag der FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin und der Hamburger SV freuen.

Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga. Reaktionen der Spieler auf den geglückten Aufstieg nach dem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. 28.07.2025 | 1:00 min

Trainerwechsel in Mainz und Mönchengladbach erfolgreich

Mainz erreichte das Minimalziel mit einem 2:1-Erfolg beim FC St. Pauli. Nach der Horror-Hinrunde mit zwölf Punkten aus 17 Spielen sammelten die 05er unter dem neuen Trainer Urs Fischer fleißig Punkte. Der Schweizer hatte den FSV Anfang Dezember übernommen. Zu diesem Zeitpunkt standen sechs Punkte nach 13 Spielen auf dem Konto.

Auch Borussia Mönchengladbach kann aufatmen. Das Team von Trainer Eugen Polanski besiegte Borussia Dortmund durch einen späten Treffer von Haris Tabakovic (88.). Damit wird eine Saison für die Fohlen mit durchwachsenen Leistungen und einem Trainerwechsel - Polanski übernahm im September von Gerardo Seoane - entgegen aller Ansprüche im Vorfeld glimpflich im Klassenerhalt enden.

Gespaltene Hamburger Fußball-Welt

Während Stadtrivale St. Pauli noch um den Abstieg spielt, hat der andere Hamburger Klub sein Ziel erreicht. Der Aufsteiger siegte am Samstag bei Eintracht Frankfurt und bleibt der Bundesliga erhalten. Der Anfang für eine zweite Dino-Ära des HSV ist gemacht.

Auch Union Berlin kann für ein weiteres Jahr Bundesliga planen. Der Punkt aus dem 2:2 gegen den 1. FC Köln am Samstag war Gold wert. Denn durch das Unentschieden zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg am Sonntagabend haben die Eisernen bei zwei verbleibenden Spielen nun sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Köln und Bremen sind noch nicht ganz gerettet

Diesen belegt nach dem 1:1 im Breisgau mit 26 Punkten nun Wolfsburg. Wegen der besseren Tordifferenz ist das Team von Trainer Dieter Hecking am punktgleichen FC St. Pauli vorbeigezogen.

Dadurch müssen der 1. FC Köln und Werder Bremen noch ein weing zittern. Beide Klubs liegen sechs Punkte vor dem VfL, weisen beide aber eine bessere Tordifferenz auf - und die Wölfe haben nächste Woche den Torgaranten FC Bayern zu Gast.

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