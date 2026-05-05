Leipzig: Was wir über den Fahrer wissen - und was nicht

Ein 33-Jähriger steuerte am Montagnachmittag sein Auto in die Leipziger Innenstadt. Zwei Menschen starben, weitere sind verletzt. Ein Überblick.

Vorfall in Leipzig: Was wir wissen - und was nicht

Bei einer mutmaßlichen Amokfahrt steuerte ein Autofahrer in Leipzig in eine Fußgängerzone. Zwei Menschen starben, mehrere wurden verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. 05.05.2026 | 1:47 min

In der Leipziger Innenstadt ist am Montagnachmittag ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Für die Bevölkerung bestehe derzeit keine Gefahr mehr, so die Polizei. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist passiert?

Die Tat ereignete sich mitten in der Leipziger Fußgängerzone: Der Täter fuhr nach Polizeiangaben mit dem Fahrzeug über den Augustusplatz in die Grimmaische Straße bis über den Markt hinaus. Bevor der Wagen zum Stehen kam, kam es nach Polizeiangaben zu einer Kollision.

Die Rettungskräfte riefen einen "Massenanfall von Verletzten" aus. Das ist eine Situation, bei der spezielle Einsatzpläne greifen. Die Polizei sprach anfangs von einer "unübersichtlichen Lage" und bestätigte zunächst einen Toten, später dann zwei.

Karte, Leipzig, Innenstadt Quelle: ZDF

Was wissen wir über die Opfer?

Bei den beiden Todesopfern handelt es sich laut Polizei um eine 63-jährige Frau und einen 77-jährigen Mann. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sprach von drei Schwerverletzten sowie einer Vielzahl von Verletzten.

Aus Ermittlerkreisen hieß es, der mutmaßliche Täter habe "psychische Auffälligkeiten gezeigt", berichtet ZDF-Reporter Thomas Bärsch aus der Leipziger Innenstadt. 05.05.2026 | 2:20 min

Was wissen wir über den Täter?

Der mutmaßliche Amokfahrer von Leipzig ist ein 33-jähriger Deutscher. Der Täter lebt nach Angaben der Staatsanwaltschaft in der Region Leipzig und ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen.

Laut Informationen der Nachrichtenagentur dpa war der Mann bereits polizeibekannt; jedoch nicht einschlägig, also nicht wegen ähnlicher Taten.

Was wissen wir über das Motiv?

Die Motive der Tat waren zunächst unklar. Noch liegen keine Informationen über persönliche Hintergründe oder mögliche Auslöser der Tat vor. Wie die Polizei am Abend mitteilte, gehen die Ermittler nach bisherigen Erkenntnissen nicht von einem politischen oder religiösen Motiv des Täters aus.

"Wir gehen von einer Amokfahrt aus", sagte die leitende Oberstaatsanwältin Claudia Laube bei einer Pressekonferenz. Es gebe derzeit "keinerlei Anhaltspunkte für eine andere Lesart, es gibt keinerlei Anhaltspunkte für einen weiteren Tatbeteiligten".

Auch Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) bestätigte:

Es ist ein Amoktäter. „ Armin Schuster (CDU), Sachsens Innenminister

ZDF-Reporter Thomas Bärsch über die Stunden nach der Amokfahrt in Leipzig, und warum die Grimmaische Straße als ausgewiesene Fußgängerzone nicht besser geschützt war. 04.05.2026 | 1:31 min

Wie geht es weiter?

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach der Todesfahrt wegen Mordes in zwei Fällen und mehrfachen versuchten Mordes. Die Polizei schaltete ein Hinweisportal und ein Hinweistelefon frei. Dort können Zeuginnen und Zeugen unter anderem Fotos und Videos hochladen oder Hinweise zum Tathergang geben.

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Quelle: dpa, AFP, epd