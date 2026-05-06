Unwetter: DWD warnt vor Starkregen - Osten besonders betroffen

Osten besonders betroffen:Kräftiger Starkregen: DWD warnt vor weiteren Unwettern
Erst Sonne satt, dann der Wetter-Schock: Deutschland steht eine wechselhafte Rest-Woche mit Gewittern und Starkregen bevor. Erst zum Wochenende kommt der Sommer wieder.
Servus Sonne, hallo Regen: Nach dem sonnigen Auftakt im Mai müssen sich die Deutschen mal wieder auf nasses Wetter einstellen. Das frühsommerliche Wetter zu Beginn des Monats dürfte erst einmal vorbei sein. Es geht auf Mitte Mai zu, die Temperaturen kippen und die Nächte werden wieder frostig.
Bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bereits zwischen Dienstag- und Mittwochvormittag in Teilen von Deutschland niedergegangen. Besonders betroffen gewesen sei ein Streifen von Ostwestfalen über das Eichsfeld in Thüringen hinweg bis zum Umland des Harzes, teilte der DWD in Offenbach mit.
Weiterer Starkregen sei bis zum Donnerstag möglich, insbesondere in Oberbayern und in der Nacht auch im Osten Deutschlands. In Oberbayern könne es zu teils kräftigen Gewittern mit Hagel und Sturmböen kommen. Am Donnerstag ließen Schauer und Gewitter allmählich nach. Ab Freitag setze sich ein neues Hoch durch, es werde trocken bei Temperaturen zwischen 15 und 23 Grad.
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