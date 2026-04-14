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Torsten Sträter hat Tumor: Auftritte abgesagt, Comeback-Plan

Comeback für Mai geplant:Torsten Sträter hat einen Tumor - Auftritte abgesagt

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Nach mehreren abgesagten Shows spricht Torsten Sträter erstmals wieder öffentlich. Der Kabarettist ist wegen eines Tumors in Behandlung - im Mai will er auf die Bühne zurückkehren.

Kabarettist Torsten Sträter

Im Mai möchte Sträter auf die Bühne zurückkehren.

14.04.2026 | 0:23 min

Der Kabarettist Torsten Sträter befindet sich wegen eines Tumors in längerer ärztlicher Behandlung. Er werde seit Wochen "sehr engmaschig und kompetent behandelt", sodass er seine Auftritte nicht habe wahrnehmen können, teilte er auf seiner Website mit.

Bereits Anfang Januar hatte sein Management Auftritte bis Ende März wegen einer Erkrankung, die eine "längerfristige Regenerationsphase" erfordere, abgesagt. Erst im Mai könne er wieder auf die Bühne zurückkehren, hieß es nun in einem Statement des Comedians. Die für April geplanten Auftritte finden dagegen noch nicht wieder statt.

Er wisse, dass viele sich in den letzten Monaten gefragt hätten, was los sei. Der Kabarettist sagte nun in dem für ihn typischen lakonischen Tonfall:

Ich kann Sie einerseits beruhigen: Es sind keine Depressionen. Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor.

Torsten Sträter, Kabarettist

Für den offensiven Umgang mit seiner Depressionserkrankung hatte Sträter 2022 gemeinsam mit dem Komiker-Kollegen Kurt Krömer einen Grimme-Preis erhalten.

Der 18-jährige Mailo erhält im Kindertumorzentrum in Heidelberg eine Immuntherapie.

Etwa 2.000 Kinder erhalten pro Jahr in Deutschland die Diagnose Krebs. Rund 20 Prozent überleben es nicht. Mailo hat es geschafft, dank des Kindertumorzentrums in Heidelberg.

15.02.2026 | 1:36 min

Der Bart wächst schon wieder

Nun seien seine gesundheitlichen Probleme allerdings "eher physischer Natur". Nähere Angaben zur Art des Tumors machte er nicht und bat darum, seine Privatsphäre zu achten. Die bisherige Behandlung habe er sehr gut vertragen - "wenn man davon absieht, dass mir mein kompletter Bart auf den Pullover rieselte." Der wachse aber inzwischen nach.

Seine Rückkehr bereitet er für Mai vor: Laut seiner Homepage sollen alle vier geplanten Auftritte - in Jülich, Münster, Oberhausen sowie Chemnitz - stattfinden.

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Quelle: dpa

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 14.04.2026 in dem Beitrag "Sträter wegen Tumors in ärztlicher Behandlung" um 21:55 Uhr.

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