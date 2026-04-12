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Für Clelia Sarto ist Rosamunde Pilcher Kult

Aktueller "Rosamunde Pilcher"-Film :Clelia Sarto: "Pilcher ist pastell, Pilcher ist creme"

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Für Clelia Sarto ist Pilcher Kult. Im aktuellen Film spielt sie eine Ehefrau, die von ihrem Mann wahrgenommen werden möchte. Warum die Filme für sie etwas ganz Besonderes sind.

Clelia Sarto: Leben vor und hinter der Kamera

Wenn Clelia Sarto nicht vor der Kamera steht, schwingt sie ihre Hüften beim Tanzen. In Berlin verrät sie uns ihr "größtes Glück des Lebens".

10.04.2026 | 7:08 min

Clelia Sarto ist in der aktuellen Rosamunde-Pilcher-Verfilmung des ZDF zu sehen. In "Wo Liebe aufhört und wo sie beginnt" spielt sie eine Frau, die an ihrem 20. Hochzeitstag um die Erneuerung ihrer Ehe kämpft.

Rosamunde Pilcher: Wo Liebe aufhört und wo sie beginnt - Drehstart

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04.04.2026 | 88:39 min

Es ist die vierte Rolle, die Sarto in einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung hat. Die Dreharbeiten in Cornwall im Südwesten Englands sind für sie ein Höhepunkt des Jahres: Wegen der Geschichten, die erzählt werden, einer Mischung aus Tradition und Sehnsucht und es gibt natürlich immer ein Happy End.

Zur heutigen Zeit würden sich die Menschen danach sehnen, zwischendurch einfach mal abschalten zu können, erzählt Sarto im ZDFheute-Interview. Die Leute wollten sich mal für 90 Minuten auf eine Geschichte einlassen, "die jenseits von der momentanen politischen Situation ist und jenseits von Mord und Totschlag".

"Pilcher ist pastell, Pilcher ist creme, Pilcher ist friedlich, Pilcher ist Kult."

Clelia Sarto, Schauspielerin

3sat
:Cornwall - Das Land der Rosamunde Pilcher

Atemberaubende Steilküsten, herrliche Strände, imposante Herrenhäuser und verträumte Gärten. Das ist die typische "Rosamunde Pilcher"-Landschaft in Cornwall.
St Ives, ist eine Stadt in der Grafschaft Cornwall.

Pilcher Drehs in traumhafter Kulisse

Das Besondere bei den Dreharbeiten sei das Glück, in einer sensationellen Umgebung zu drehen. Die Landschaft sei traumhaft, egal zu welcher Jahreszeit man hinfahre. Deshalb freut sich Sarto immer, wenn eine Anfrage kommt, in einem Rosamunde-Pilcher-Film mitzuspielen. Auch weil die Dreharbeiten entspannende Momente zu bieten haben, erzählt sie.

Dann springen wir morgens ins Meer und eine Stunde später wird man abgeholt und darf dann arbeiten.

Clelia Sarto, Schauspielerin

Rosamunde Pilcher im ZDF

Die Folge "Liebe aufhört und wo sie beginnt" der Rosamunde-Pilcher-Reihe strahlt das ZDF an diesem Sonntag um 20:15 Uhr aus und ist schon jetzt im Streaming abrufbar.

Serien
:Rosamunde Pilcher

Die malerische Küste Cornwalls ist Schauplatz von ergreifenden Geschichten voller Romantik und mit so mancher Intrige – Happy End garantiert.
Ein Paar steht auf einem bewachsenen Klippenabsatz und schaut bei Sonnenuntergang auf das Meer. Die Frau trägt einen langen, gelben Rock mit Blumenmuster und einen beigen Pullover, der Mann ein weißes Hemd und grüne Hose. Beide sind von hinten zu sehen und umarmen sich. Die Szene vermittelt Ruhe und Nähe.
Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete hallo Deutschland am 10.04.2026 ab 17:10 Uhr.

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