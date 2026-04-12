Aktueller "Rosamunde Pilcher"-Film :Clelia Sarto: "Pilcher ist pastell, Pilcher ist creme"
Für Clelia Sarto ist Pilcher Kult. Im aktuellen Film spielt sie eine Ehefrau, die von ihrem Mann wahrgenommen werden möchte. Warum die Filme für sie etwas ganz Besonderes sind.
Clelia Sarto ist in der aktuellen Rosamunde-Pilcher-Verfilmung des ZDF zu sehen. In "Wo Liebe aufhört und wo sie beginnt" spielt sie eine Frau, die an ihrem 20. Hochzeitstag um die Erneuerung ihrer Ehe kämpft.
Es ist die vierte Rolle, die Sarto in einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung hat. Die Dreharbeiten in Cornwall im Südwesten Englands sind für sie ein Höhepunkt des Jahres: Wegen der Geschichten, die erzählt werden, einer Mischung aus Tradition und Sehnsucht und es gibt natürlich immer ein Happy End.
Zur heutigen Zeit würden sich die Menschen danach sehnen, zwischendurch einfach mal abschalten zu können, erzählt Sarto im ZDFheute-Interview. Die Leute wollten sich mal für 90 Minuten auf eine Geschichte einlassen, "die jenseits von der momentanen politischen Situation ist und jenseits von Mord und Totschlag".
Pilcher Drehs in traumhafter Kulisse
Das Besondere bei den Dreharbeiten sei das Glück, in einer sensationellen Umgebung zu drehen. Die Landschaft sei traumhaft, egal zu welcher Jahreszeit man hinfahre. Deshalb freut sich Sarto immer, wenn eine Anfrage kommt, in einem Rosamunde-Pilcher-Film mitzuspielen. Auch weil die Dreharbeiten entspannende Momente zu bieten haben, erzählt sie.
Rosamunde Pilcher im ZDF
Die Folge "Liebe aufhört und wo sie beginnt" der Rosamunde-Pilcher-Reihe strahlt das ZDF an diesem Sonntag um 20:15 Uhr aus und ist schon jetzt im Streaming abrufbar.
Serien:Rosamunde Pilcher
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