Kurz nach seinem 80. Geburtstag muss sich Udo Lindenberg in eine Klinik begeben. Eine Veranstaltung wird abgesagt. Es sei nur seine "lästige Gastritis", lässt er später mitteilen.

Udo Lindenberg wegen Gastritis in der Klinik: "Und wenn ich schon mal dabei bin, kriegt der ganze Body gleich seinen Check-up." Quelle: Sven Simon

Udo Lindenberg, der erst kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte, befindet sich in Hamburg in einem Krankenhaus. Eine geplante Veranstaltung "Udo Lindenberg and Friends" am 3. Juni in Gronau wurde daher abgesagt. Das teilte die "Brost Stiftung" als Veranstalterin in Essen mit.

Lindenberg befinde "sich zurzeit in krankenhäuslicher Behandlung und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen", hieß es. Die Nachricht über den Krankenhaus-Aufenthalt des Musikers am Freitagmittag sorgte für Aufsehen.

Hamburg hat Udo Lindenberg zum 80. Geburtstag eine Ausstellung gewidmet: das "Udoversum". 12.05.2026 | 3:11 min

Lindenberg wird wegen Gastritis behandelt

In einer Mitteilung von Lindenbergs Management hieß es später, sein Hausarzt habe bei ihm eine Gastritis festgestellt, die derzeit medizinisch behandelt werde. Deshalb habe sich "Udo Lindenberg entschieden, die notwendige Behandlung mit dem ohnehin vorgesehenen Routine-Check in der Klinik zu verbinden".

Auf Nachfrage von ZDFheute teilte Lindenberg über seine Agentur mit, er lasse sich "gerade mal wieder von den Doktoren seine lästige Gastritis verscheuchen - die schaut ja leider ab und zu vorbei".

Und wenn ich schon mal dabei bin, kriegt der ganze Body gleich seinen Check-up. Mach ich sowieso jedes Jahr mal. „ Udo Lindenberg

"Kann ich nur jedem empfehlen, wenn man in ein gewisses Alter kommt. Der Laden soll ja schließlich noch ein bisschen durchhalten. Mindestens bis 100!"

Zum Geburtstag haben bekannte Künstler Udo Lindenberg das Album "We love Udo" gewidmet. 30.04.2026 | 1:56 min

Viele Geburtstagswünsche: Lindenberg "völlig geflasht"

Am 17. Mai 2026 wurde Udo Lindenberg 80 Jahre alt. Rund um den runden Geburtstag des selbsternannten Panikrockers hatte es mehrere besondere Events gegeben. Lindenberg zeigte sich begeistert von den vielen Geburtstagswünschen.

Ich bin echt völlig geflasht, geplättet, gerührt und glücklich. So eine Welle an Liebe und guten Wünschen hätte ich mir nie träumen lassen. Total irre. „ Udo Lindenberg

Seit Jahrzehnten prägt Udo Lindenberg die Musikszene und setzt sich für Frieden, Toleranz und Zusammenhalt ein. 17.05.2026 | 3:20 min

Vor einigen Wochen hatte er rund hundert Kilometer von seiner Geburtsstadt Gronau entfernt in Werl gut gelaunt eine Ausstellung eröffnet. Gezeigt werden dort seine Bilder und Zeichnungen - in Anlehnung an seine Songs mit Titeln wie "Sie spielte Cello", "Hinterm Horizont" oder "Ich mach mein Ding".