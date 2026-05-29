Veranstaltung in Gronau abgesagt:Udo Lindenberg im Krankenhaus - Musiker gibt Entwarnung
Kurz nach seinem 80. Geburtstag muss sich Udo Lindenberg in eine Klinik begeben. Eine Veranstaltung wird abgesagt. Es sei nur seine "lästige Gastritis", lässt er später mitteilen.
Udo Lindenberg, der erst kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte, befindet sich in Hamburg in einem Krankenhaus. Eine geplante Veranstaltung "Udo Lindenberg and Friends" am 3. Juni in Gronau wurde daher abgesagt. Das teilte die "Brost Stiftung" als Veranstalterin in Essen mit.
Lindenberg befinde "sich zurzeit in krankenhäuslicher Behandlung und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen", hieß es. Die Nachricht über den Krankenhaus-Aufenthalt des Musikers am Freitagmittag sorgte für Aufsehen.
Lindenberg wird wegen Gastritis behandelt
In einer Mitteilung von Lindenbergs Management hieß es später, sein Hausarzt habe bei ihm eine Gastritis festgestellt, die derzeit medizinisch behandelt werde. Deshalb habe sich "Udo Lindenberg entschieden, die notwendige Behandlung mit dem ohnehin vorgesehenen Routine-Check in der Klinik zu verbinden".
Auf Nachfrage von ZDFheute teilte Lindenberg über seine Agentur mit, er lasse sich "gerade mal wieder von den Doktoren seine lästige Gastritis verscheuchen - die schaut ja leider ab und zu vorbei".
"Kann ich nur jedem empfehlen, wenn man in ein gewisses Alter kommt. Der Laden soll ja schließlich noch ein bisschen durchhalten. Mindestens bis 100!"
Viele Geburtstagswünsche: Lindenberg "völlig geflasht"
Am 17. Mai 2026 wurde Udo Lindenberg 80 Jahre alt. Rund um den runden Geburtstag des selbsternannten Panikrockers hatte es mehrere besondere Events gegeben. Lindenberg zeigte sich begeistert von den vielen Geburtstagswünschen.
Vor einigen Wochen hatte er rund hundert Kilometer von seiner Geburtsstadt Gronau entfernt in Werl gut gelaunt eine Ausstellung eröffnet. Gezeigt werden dort seine Bilder und Zeichnungen - in Anlehnung an seine Songs mit Titeln wie "Sie spielte Cello", "Hinterm Horizont" oder "Ich mach mein Ding".