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Fall Fernandes: Ermittlungen gegen Ulmen wegen häuslicher Gewalt

Fall Collien Fernandes:Ermittlungen gegen Ulmen wegen häuslicher Gewalt

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Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen Christian Ulmen eingeleitet. Die Schauspielerin Collien Fernandes wirft ihrem Ex-Mann häusliche Gewalt vor.

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Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat ein Ermittlungsverfahren gegen Christian Ulmen eingeleitet. Es geht um den Vorwurf der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt.

26.05.2026 | 0:21 min

Im Fall der von der Schauspielerin Collien Fernandes erhobenen Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen hat die Staatsanwaltschaft Potsdam ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fernandes wirft Ulmen Körperverletzung vor

Es gehe um den Vorwurf der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt, sagte eine Sprecherin der Behörde. Zuvor hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichtet. Konkret gehe es um mehrere Vorfälle, die sich in den Jahren 2022 und 2023 in Spanien ereignet haben sollen.

Die Vorwürfe der "digitalen Gewalt" würden weiterhin geprüft, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte der Fall bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe gelegen. 

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Ulmen bestreitet Vorwürfe

Ulmen selbst bestreitet die Anschuldigungen, es gilt die Unschuldsvermutung. Der heute 50 Jahre alte Ulmen und die 44-jährige Moderatorin und Schauspielerin Fernandes waren seit 2011 ein Paar, vergangenes Jahr gaben sie ihre Trennung bekannt. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. 

Über dieses Thema berichtete ZDFheute xpress am 26.05.2026 um 17:04 Uhr in dem Beitrag "Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen Ulmen".

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