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Collien Fernandes: Spanien gibt Fall an Deutschland ab

Spanien gibt Ermittlungen ab:Collien Fernandes: Justiz in Potsdam übernimmt

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Im Fall der von Collien Fernandes erhobenen Strafanzeige ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Potsdam. Auch die spanische Justiz will die Ermittlungen an Deutschland abgeben.

Collien Fernandes bei der Demonstration gegen sexualisierte Gewalt unter dem Motto "Es reicht! Die Scham muss die Seite wechseln." auf dem Rathausmarkt. Hamburg, 26.03.2026

Collien Fernandes bei einer Demonstration gegen sexualisierte Gewalt.

Quelle: ddp/Christopher Tamcke

Nach einer Strafanzeige von Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes übernimmt die Staatsanwaltschaft Potsdam die Ermittlungen. Hintergrund sei, dass Fernandes hier ihren Wohnort hatte, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Brandenburger Staatsanwaltchaft prüft Akten aus Itzehoe

Nun würden die Akten der Staatsanwaltschaft Itzehoe in Schleswig-Holstein in Brandenburg geprüft und geschaut, ob sich ein Anfangsverdacht begründen lasse. "Möglicherweise bedarf es weiterer Unterlagen oder weiterer Auskünfte der Anzeigenstellerin." Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet.

ARCHIV - 16.11.2020, Großbritannien, London: Ein Kind benutzt die Tastatur eines Laptops. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will einen Entwurf für ein Gesetz gegen digitale Gewalt vorlegen.

Die Anzeige von Schauspielerin Collien Fernandes gibt der Debatte Tempo: Ein Gesetzentwurf gegen Porno-Deepfakes sei "praktisch fertig", sagt Bundesjustizministerin Hubig.

20.03.2026 | 2:20 min

Fernandes und ihr Ex-Partner, der Schauspieler Christian Ulmen, hatten vor ihrem Umzug 2023 nach Mallorca in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam gewohnt.

Ulmen-Anwalt will rechtliche Schritte gegen "Spiegel"

Fernandes richtet Vorwürfe gegen Ulmen, über die zuerst der "Spiegel" berichtet hatte. Sie wirft ihm vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt Christian Schertz kündigte an, gegen die "initiale Berichterstattung" des "Spiegels" gerichtliche Schritte einzuleiten.

Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow von der Staatsanwaltschaft Itzehoe hatte am Freitag zur Abgabe des Falls nach Potsdam gesagt, durch die Prüfung "bezüglich der vorgeworfenen Handlungen" hätten sich Hinweise auf mögliche Tatorte im dortigen Bezirk ergeben. Nähere Angaben machte er nicht.

Helene Reiner in "heute journal - der Podcast"

Der Fall Collien Fernandes zeigt, wie verbreitet sexualisierte digitale Gewalt ist. Bundesjustizministerin Hubig will das Gesetz verschärfen. Kann digitale Gewalt so eingedämmt werden?

26.03.2026 | 33:12 min

Ob Potsdam auch die Strafanzeige von Fernandes gegen Ulmen auf Mallorca übernehme, sei noch nicht bekannt, so die Sprecherin. Die spanische Justiz hatte bekanntgegeben, den Fall an Deutschland abzugeben: Die zuständige Richterin in Palma habe diese Entscheidung getroffen, teilte die Justizsprecherin in Spanien mit.

Fernandes hatte eine breite Debatte über sexualisierte Gewalt und Demonstrationen in mehreren deutschen Städten ausgelöst.

Tausende Frauen und auch Männer nehmen an den Protesten gegen sexualisierte Gewalt im Internet teil.

In deutschen Städten gehen Tausende gegen sexualisierte Gewalt auf die Straße und zeigen ihre Solidarität mit Collien Fernandes.

29.03.2026 | 1:22 min
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichteten mehrere ZDF-Sendungen, unter anderem die heute-Sendung am 29.03.2026 um 19:00 Uhr.
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SpanienPotsdam

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  2. Collien Fernandes, Schauspielerin und Moderatorin, spricht am 26.03.2026 auf der Bühne auf dem Hamburger Rathausmarkt während der Demonstration gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen.

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  3. Collien Fernandes spricht auf der Bühne auf dem Rathausmarkt während der Demonstration gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen in Hamburg am 26.03.2026.

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