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Panorama

Christian Ulmen: Anwalt widerspricht Deepfake-Vorwürfen

Stellungnahme veröffentlicht:Christian Ulmens Anwalt widerspricht Deepfake-Vorwürfen

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Für seinen Mandanten Christian Ulmen wehrt sich Rechtsanwalt Schertz gegen die Berichterstattung über Vorwürfe von Collien Fernandes.

Schauspieler Christian Ulmen am 21.03.2018 bei der Premiere der Pro7-Serie "jerks" (Staffel 2) in Berlin.

Christian Ulmens Anwalt reagiert auf die Vorwürfe von Collien Fernandes gegen seinen Mandanten (Archivfoto).

Quelle: dpa

Der Anwalt von Schauspieler Christian Ulmen, Christian Schertz, hat Deepfake-Vorwürfe gegen seinen Mandanten zurückgewiesen. In einer schriftlichen Erklärung teilte er mit:

Unser Mandant hat zu keinem Zeitpunkt Deepfake-Videos von Frau Fernandes oder anderen Personen hergestellt und/oder verbreitet.

Stellungnahme des Medienanwalts Christian Schertz

Weiter erklärte der Medienanwalt: "Nach derzeitiger Kenntnis wird dieser Vorwurf, anders als teilweise verlautbart, auch überhaupt nicht erhoben. Mit der aktuell geführten Debatte über Strafbarkeitslücken bei Deepfake-Pornografie stehen die Geschehnisse mithin in keinem Zusammenhang."

Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen Ulmen

Tatsächlich wirft die Ex-Frau von Ulmen, die Moderatorin Collien Fernandes, dem Schauspieler im "Spiegel" vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Das Nachrichtenmagazin zitiert Fernandes mit: "Mir wurde über Jahre mein Körper geklaut."

Schertz kündigte zugleich an, aktuell gegen die "initiale Berichterstattung" des "Spiegels" gerichtliche Schritte einzuleiten. Näher ins Detail ging er dabei nicht.

Quelle: dpa
Über das Thema berichteten mehrere Sendungen, etwa das gemeinsame Mittagsmagazin von ARD und ZDF am 27.03.2026 ab 12:00 Uhr.

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