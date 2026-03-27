Christian Ulmen: Anwalt widerspricht Deepfake-Vorwürfen

Stellungnahme veröffentlicht:Christian Ulmens Anwalt widerspricht Deepfake-Vorwürfen
Für seinen Mandanten Christian Ulmen wehrt sich Rechtsanwalt Schertz gegen die Berichterstattung über Vorwürfe von Collien Fernandes.
Der Anwalt von Schauspieler Christian Ulmen, Christian Schertz, hat Deepfake-Vorwürfe gegen seinen Mandanten zurückgewiesen. In einer schriftlichen Erklärung teilte er mit:
Weiter erklärte der Medienanwalt: "Nach derzeitiger Kenntnis wird dieser Vorwurf, anders als teilweise verlautbart, auch überhaupt nicht erhoben. Mit der aktuell geführten Debatte über Strafbarkeitslücken bei Deepfake-Pornografie stehen die Geschehnisse mithin in keinem Zusammenhang."
Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen Ulmen
Tatsächlich wirft die Ex-Frau von Ulmen, die Moderatorin Collien Fernandes, dem Schauspieler im "Spiegel" vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Das Nachrichtenmagazin zitiert Fernandes mit: "Mir wurde über Jahre mein Körper geklaut."
Schertz kündigte zugleich an, aktuell gegen die "initiale Berichterstattung" des "Spiegels" gerichtliche Schritte einzuleiten. Näher ins Detail ging er dabei nicht.
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