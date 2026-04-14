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"Rosenheim-Cops"-Star Max Müller kümmert sich um seine Mutter

Rosenheim-Cops:Max Müller will sich mehr um seine Mutter kümmern

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Aus familiären Gründen wird Schauspieler Max Müller, bekannt als Polizist "Michi Mohr" aus "Die Rosenheim-Cops", weniger in der Serie zu sehen sein. Wie geht es jetzt weiter?

Max Müller zur 600. Folge Rosenheim-Cops

Er steht als Polizist "Michi Mohr" bei den "Rosenheim-Cops" vor der Kamera. Max Müller wird in der Serie bald weniger zu sehen sein. Aus familiären Gründen reduziert er seine Drehzeit.

14.04.2026 | 1:09 min

Der aus Österreich stammende Schauspieler Max Müller wird in den kommenden Folgen der beliebten ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" seltener zu sehen sein. Der 61-Jährige, der seit Jahren die Rolle des Polizeihauptmeisters Michi Mohr spielt, hat seine Dreharbeiten aus persönlichen Gründen deutlich reduziert.

Wie Müller der Münchner "Abendzeitung" erklärte, sei der Hintergrund die gesundheitliche Situation seiner Mutter, die in einem Seniorenheim nahe Wien lebt.

Da ich nicht weiß, wie es mit meiner 87-jährigen Mama Mathilde weitergeht, drehe ich jetzt knapp ein Drittel weniger als zuvor.

Max Müller, Schauspieler

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Die gewonnene Zeit nutzt der Schauspieler, um seine Mutter regelmäßig zu besuchen. Alle zwei bis drei Tage ist er bei ihr vor Ort. Dabei gehe es oft weniger um Gespräche als um gemeinsame Momente der Nähe:

Ich spüre, dass sie mich jetzt verstärkt braucht! (...) Wir schweigen mehr, ich halte sie mehr in meinen Armen.

Max Müller, Schauspieler

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Wie geht's mit der Rolle "Michi Mohr" weiter?

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer der ZDF-Krimiserie soll die Veränderung kaum auffallen. Müllers Figur bleibe weiterhin präsent - unter anderem durch eingebaute Telefonszenen, die seine reduzierte Bildschirmzeit ausgleichen.

Trotz reduzierter Drehzeiten bleibt Max Müller ein fester Bestandteil von "Die Rosenheim-Cops". Die Produktion reagiert damit flexibel auf seine private Situation - ohne den gewohnten Serienfluss für das Publikum spürbar zu verändern.

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Quelle: dpa

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Quelle: kna, Abendzeitung
Über dieses Thema berichtet "hallo deutschland" am 14.04.2026 um 16:03 Uhr im Beitrag "Max Müller reduziert Dreharbeiten".

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