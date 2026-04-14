Rosenheim-Cops:Max Müller will sich mehr um seine Mutter kümmern
Aus familiären Gründen wird Schauspieler Max Müller, bekannt als Polizist "Michi Mohr" aus "Die Rosenheim-Cops", weniger in der Serie zu sehen sein. Wie geht es jetzt weiter?
Der aus Österreich stammende Schauspieler Max Müller wird in den kommenden Folgen der beliebten ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" seltener zu sehen sein. Der 61-Jährige, der seit Jahren die Rolle des Polizeihauptmeisters Michi Mohr spielt, hat seine Dreharbeiten aus persönlichen Gründen deutlich reduziert.
Wie Müller der Münchner "Abendzeitung" erklärte, sei der Hintergrund die gesundheitliche Situation seiner Mutter, die in einem Seniorenheim nahe Wien lebt.
Die gewonnene Zeit nutzt der Schauspieler, um seine Mutter regelmäßig zu besuchen. Alle zwei bis drei Tage ist er bei ihr vor Ort. Dabei gehe es oft weniger um Gespräche als um gemeinsame Momente der Nähe:
Wie geht's mit der Rolle "Michi Mohr" weiter?
Für die Zuschauerinnen und Zuschauer der ZDF-Krimiserie soll die Veränderung kaum auffallen. Müllers Figur bleibe weiterhin präsent - unter anderem durch eingebaute Telefonszenen, die seine reduzierte Bildschirmzeit ausgleichen.
Trotz reduzierter Drehzeiten bleibt Max Müller ein fester Bestandteil von "Die Rosenheim-Cops". Die Produktion reagiert damit flexibel auf seine private Situation - ohne den gewohnten Serienfluss für das Publikum spürbar zu verändern.
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