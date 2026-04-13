Nach Festnahme :Britney Spears begibt sich freiwillig in Entzugsklinik
Sängerin Britney Spears hat sich freiwillig zur Behandlung in eine Entzugsklinik begeben. Vor rund einem Monat war sie wegen mutmaßlicher Trunkenheit am Steuer festgenommen worden.
Die US-Popsängerin Britney Spears hat sich freiwillig in eine Entzugsklinik begeben. Der Schritt kommt nicht überraschend. Anfang März war Spears im Ventura County im US-Bundesstaat Kalifornien von der Polizei gestoppt worden. Medienberichten zufolge soll sie auf dem Highway 101 mit ihrem Auto zu schnell und in Schlangenlinien gefahren sein. Es bestand der Verdacht auf Alkohol am Steuer. Die Sängerin wurde kurzzeitig festgehalten, später jedoch wieder freigelassen.
Britney Spears: Fokus auf mentale Gesundheit
Nach Angaben aus ihrem Umfeld hat sich Spears nun bewusst für den Aufenthalt in einer Entzugsklinik entschieden. Ziel sei es nicht nur, mögliche Alkohol- oder Drogenprobleme in den Griff zu bekommen, sondern auch ihre mentale Stabilität zu stärken.
Eine feste Dauer für die Behandlung gibt es demnach nicht. Spears wolle sich die Zeit nehmen, die sie brauche. Unterstützung erhalte sie dabei aus ihrem persönlichen Umfeld.
Irritationen durch Instagram-Video
Kurz vor Bekanntwerden ihres Klinikaufenthalts sorgte Spears noch einmal für Aufsehen in sozialen Netzwerken. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie ein Video, in dem sie in schwarzen Dessous, mit Hut vor der Kamera tanzt und sich mehrfach auf den Po schlägt.
Solche Clips sind von der Sängerin zwar bekannt, doch im Kontext der aktuellen Entwicklungen sorgte das Video bei vielen Fans für Irritationen.
Hoffnung auf Neuanfang
Spears ist aktuell kaum noch als Musikerin tätig. Seit knapp acht Jahren ist sie nicht mehr auf Tournee. 2021 wurde eine per Gericht angeordnete Vormundschaft für Spears nach fast 14 Jahren aufgehoben. 2023 veröffentlichte sie ihre Memoiren, die zu einem Bestseller wurden.
Angaben zu Beginn und Dauer der Behandlung machte die Sprecherin von Spears nicht. Ob der Aufenthalt in der Entzugsklinik langfristig eine Wende bringt, ist offen. Klar ist jedoch: Mit ihrer Entscheidung, sich Hilfe zu suchen, hat Britney Spears einen wichtigen Schritt gemacht. Nach schwierigen Wochen richtet sich der Blick nun auf ihre Stabilisierung und mögliche Rückkehr zu mehr Normalität.
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