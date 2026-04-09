Zweieinhalb Jahre nach dem Tod von "Friends"-Star Matthew Perry ist die Dealerin nun verurteilt worden. Sie hatte Perry das Narkosemittel Ketamin geliefert.

Neues Urteil im Todesfall von "Friends"-Star Matthew Perry. Jesveem Sangha, auch bekannt als "Ketamin Queen", wurde wegen des Verkaufs von Ketamin mit Todesfolge zu 15 Jahren Haft verurteilt. 09.04.2026 | 1:19 min

Mehr als zwei Jahre nach dem Tod von "Friends"-Star Matthew Perry ist eines der dunkelsten Kapitel Hollywoods abgeschlossen. Die angeklagte Drogendealerin Jasveen Sangha muss für 15 Jahre hinter Gitter. Sie verkaufte dem Schauspieler das tödliche Narkosemittel Ketamin.

Das Urteil fällte ein Bundesgericht in Los Angeles. Die Richterin folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte zuvor argumentiert, dass die 42-Jährige bereits ausreichend Zeit hinter Gittern verbracht habe. Die als "Ketamin-Königin" bekannte Drogendealerin saß seit August 2024 in Untersuchungshaft.

Jasveen Sangha bekennt sich im September 2025 schuldig, die Drogen geliefert zu haben, die Matthew Perry das Leben kosteten. Quelle: action press/ / Mona Shafer Edwards / BACKGRID

Dealerin von Perry wird "Ketamin-Queen" genannt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die Angeklagte Jasveen Sangha Perry in den Wochen vor seinem Tod über einen Mittelsmann mehr als 50 Dosen Ketamin verkauft. Am Tag seines Todes soll Perrys Assistent dem Star auf dessen Wunsch mindestens drei Dosen verabreicht haben. Als die Todesnachricht viral ging, habe die Frau ihre Helfer aufgefordert, alle SMS-Nachrichten über die Beschaffung zu löschen und Spuren zu verwischen.

Die Staatsanwälte nannten sie im Prozess die "Ketamin-Queen" und bezeichneten sie als eine Frau, die mit Substanzen ein lukratives Geschäft betrieb. Auch wenn sie gewusst habe, dass der Schauspieler suchtkrank war, habe sie ihn weiter beliefert. So bekam Perry von ihr die Dosis, die zu seinem Tod führte. In ihrem Haus in Nord-Hollywood hatten Beamte große Mengen verschiedener Drogen gefunden.

Der erfolgreiche "Friends"-Schauspieler Matthew Perry starb vor zwei Jahren an einer Überdosis. Nun bekennt sich Jasveen S., auch unter dem Namen "Ketamin Königin" bekannt, schuldig. 19.08.2025 | 0:29 min

Tod von Matthew Perry: Ein klares Statement der Richterin

Bei der Urteilsverkündung wurde Richterin Sherilyn Peace Garnett deutlich: Die Angeklagte habe nicht versehentlich gehandelt, sondern ganz bewusst Entscheidungen getroffen, die tödliche Folgen hatten, schreibt das "rollingstone"-Magazin.

Jasveen Sangha sei eine der Hauptverantwortlichen im gesamten Fall. Zusätzlich zur Haftstrafe verhängte das Gericht auch drei Jahre Bewährung unter Aufsicht für die Angeklagte.

Matthew Perrys Mutter Suzanne Perry und Perrys Stiefvater treffen am 8. April 2026 im Gerichtsgebäude in Los Angeles zur Urteilsverkündung ein. Quelle: AFP

Tränen und Wut im Gerichtssaal

Angehörige und Freunde von Perry wohnten der Verkündung der Strafe im Gericht bei. Perrys Stiefvater, Keith Morrison, war tief bewegt und sprach "von einem täglichen Schmerz, der nie verschwinde". Er verspüre einen schweren Verlust und tiefe Trauer. Matthew Perrys Mutter, Suzanne Perry, forderte eine harte Strafe, sie habe einen "irreparablen Verlust" erlitten.

Matthew Perry war am 28. Oktober 2023 tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden. Mit der zwischen 1994 und 2004 in den USA produzierten TV-Serie "Friends" wurde er bekannt. Perry spielte in dem Welterfolg über sechs junge Freunde in New York an der Seite von Courteney Cox, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow und David Schwimmer. Der Schauspieler wurde 54 Jahre alt.

Ketamin als illegale Partydroge

Perry hat öffentlich über seinen Kampf gegen Suchterkrankungen gesprochen und in seiner Autobiografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" auch darüber geschrieben. Berichten zufolge war er wegen Depressionen und Angstzuständen in Behandlung.

Ketamin ist ein seit Jahrzehnten bewährtes Narkosemittel. Ebenso können Menschen mit therapieresistenten Depressionen unter bestimmten Voraussetzungen mit Ketamin behandelt werden. Manche Partygänger nutzen das Mittel auch als illegale Clubdroge.

Im Fall um den Tod von Schauspieler Matthew Perry wurde ein neues Urteil gefällt: Ein Arzt erhält Hausarrest und Sozialdienst, weil er ihm Ketamin beschafft hatte. 17.12.2025 | 0:45 min

Weitere Angeklagte im Fall Perry

Der Fall hat noch weitere juristische Folgen. Neben der Angeklagten Jasveen Sangha waren nach Perrys Tod auch zwei Ärzte, ein Assistent und ein Bekannter des Schauspielers festgenommen worden. Sie sollen unter anderem seine Suchtprobleme ausgenutzt haben, um sich zu bereichern. Zwei der Ärzte waren bereits zuvor verurteilt worden. Einer zu zweieinhalb Jahren Haft, einer zu acht Monaten Hausarrest. Matthew Perrys Assistent und ein befreundeter Mittelsmann warten noch auf ihr Urteil.

Quelle: dpa