Urteil in Los Angeles:Tod von Matthew Perry: Dealerin muss 15 Jahre ins Gefängnis
von Ulrich Langer
Zweieinhalb Jahre nach dem Tod von "Friends"-Star Matthew Perry ist die Dealerin nun verurteilt worden. Sie hatte Perry das Narkosemittel Ketamin geliefert.
Mehr als zwei Jahre nach dem Tod von "Friends"-Star Matthew Perry ist eines der dunkelsten Kapitel Hollywoods abgeschlossen. Die angeklagte Drogendealerin Jasveen Sangha muss für 15 Jahre hinter Gitter. Sie verkaufte dem Schauspieler das tödliche Narkosemittel Ketamin.
Das Urteil fällte ein Bundesgericht in Los Angeles. Die Richterin folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte zuvor argumentiert, dass die 42-Jährige bereits ausreichend Zeit hinter Gittern verbracht habe. Die als "Ketamin-Königin" bekannte Drogendealerin saß seit August 2024 in Untersuchungshaft.
Dealerin von Perry wird "Ketamin-Queen" genannt
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die Angeklagte Jasveen Sangha Perry in den Wochen vor seinem Tod über einen Mittelsmann mehr als 50 Dosen Ketamin verkauft. Am Tag seines Todes soll Perrys Assistent dem Star auf dessen Wunsch mindestens drei Dosen verabreicht haben. Als die Todesnachricht viral ging, habe die Frau ihre Helfer aufgefordert, alle SMS-Nachrichten über die Beschaffung zu löschen und Spuren zu verwischen.
Die Staatsanwälte nannten sie im Prozess die "Ketamin-Queen" und bezeichneten sie als eine Frau, die mit Substanzen ein lukratives Geschäft betrieb. Auch wenn sie gewusst habe, dass der Schauspieler suchtkrank war, habe sie ihn weiter beliefert. So bekam Perry von ihr die Dosis, die zu seinem Tod führte. In ihrem Haus in Nord-Hollywood hatten Beamte große Mengen verschiedener Drogen gefunden.
Tod von Matthew Perry: Ein klares Statement der Richterin
Bei der Urteilsverkündung wurde Richterin Sherilyn Peace Garnett deutlich: Die Angeklagte habe nicht versehentlich gehandelt, sondern ganz bewusst Entscheidungen getroffen, die tödliche Folgen hatten, schreibt das "rollingstone"-Magazin.
Jasveen Sangha sei eine der Hauptverantwortlichen im gesamten Fall. Zusätzlich zur Haftstrafe verhängte das Gericht auch drei Jahre Bewährung unter Aufsicht für die Angeklagte.
Tränen und Wut im Gerichtssaal
Angehörige und Freunde von Perry wohnten der Verkündung der Strafe im Gericht bei. Perrys Stiefvater, Keith Morrison, war tief bewegt und sprach "von einem täglichen Schmerz, der nie verschwinde". Er verspüre einen schweren Verlust und tiefe Trauer. Matthew Perrys Mutter, Suzanne Perry, forderte eine harte Strafe, sie habe einen "irreparablen Verlust" erlitten.
Matthew Perry war am 28. Oktober 2023 tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden. Mit der zwischen 1994 und 2004 in den USA produzierten TV-Serie "Friends" wurde er bekannt. Perry spielte in dem Welterfolg über sechs junge Freunde in New York an der Seite von Courteney Cox, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow und David Schwimmer. Der Schauspieler wurde 54 Jahre alt.
Ketamin als illegale Partydroge
Perry hat öffentlich über seinen Kampf gegen Suchterkrankungen gesprochen und in seiner Autobiografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" auch darüber geschrieben. Berichten zufolge war er wegen Depressionen und Angstzuständen in Behandlung.
Ketamin ist ein seit Jahrzehnten bewährtes Narkosemittel. Ebenso können Menschen mit therapieresistenten Depressionen unter bestimmten Voraussetzungen mit Ketamin behandelt werden. Manche Partygänger nutzen das Mittel auch als illegale Clubdroge.
Weitere Angeklagte im Fall Perry
Der Fall hat noch weitere juristische Folgen. Neben der Angeklagten Jasveen Sangha waren nach Perrys Tod auch zwei Ärzte, ein Assistent und ein Bekannter des Schauspielers festgenommen worden. Sie sollen unter anderem seine Suchtprobleme ausgenutzt haben, um sich zu bereichern. Zwei der Ärzte waren bereits zuvor verurteilt worden. Einer zu zweieinhalb Jahren Haft, einer zu acht Monaten Hausarrest. Matthew Perrys Assistent und ein befreundeter Mittelsmann warten noch auf ihr Urteil.
Mehr zum Fall Matthew Perry
Verstorbener "Friends"-Star:Weiterer Arzt nach Tod von Matthew Perry verurteiltmit Video0:45
Tod von "Friends"-Star:Arzt von Matthew Perry muss ins Gefängnismit Video0:24
"Verzweigtes Untergrundnetzwerk":Fünf Verdächtige nach Tod von Perry angeklagt
Schauspieler starb an Überdosis:Tod von Matthew Perry wird genauer untersucht
Mehr Promi-News im Video
Nachrichten | hallo deutschland:Liane Forestieri in neuer Staffelvon Caterina GoestlVideo6:16
Nachrichten | hallo deutschland:Urteil im Fall Matthew Perryvon Miriam MüllerVideo1:19
Nachrichten | hallo deutschland:Was Mario Adorf nach seinem Tod wichtig warvon Joanna CastilloVideo0:48
Nachrichten | hallo deutschland:Ex von Cardi B: Rapper Offset angeschossenvon Caroline HermannVideo0:45
Nachrichten | hallo deutschland:Sydney Sweeney und Zendaya feiern Premierevon Caroline HermannVideo0:41
Nachrichten | hallo deutschland:"Der Teufel trägt Prada 2": Premiere in Tokiovon Caroline HermannVideo0:51
Nachrichten | hallo deutschland:Lady Gaga: Konzert kurzfristig abgesagtvon Christina EsselbornVideo0:39
Nachrichten | hallo deutschland:"Outcome": Cameron Diaz und Keanu Reevesvon Christina EsselbornVideo0:33
Nachrichten | hallo deutschland:"Drei Engel für Charlie"-Stars wieder vereintvon Christina EsselbornVideo1:12
Nachrichten | hallo deutschland:Robert Pattinson und Zendaya als Ehepaarvon Mathilde BernardVideo2:46
Nachrichten | hallo deutschland:30 Jahre "Wilsberg": Zu Besuch am Setvon Nico Pommerenke und Marco WiefelVideo5:49
Nachrichten | hallo deutschland:Silke Bodenbender in neuem Filmvon Dirk SteinmetzVideo5:27
Nachrichten | hallo deutschland:Bryan Adams präsentiert seine Fotokunstvon Maya ZanettinVideo0:46