Greta Thunberg: Klimaaktivistin in London festgenommen

Greta Thunberg ist in London festgenommen worden. Während eines Protests soll sie mit einem Schild eine Organisation unterstützt haben, die in Großbritannien verboten ist.

23.12.2025 | 0:39 min

Die schwedische Klima- und Gaza-Aktivistin Greta Thunberg ist während einer Protestaktion in London festgenommen worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Polizei.

Ihr wird vorgeworfen, mit einem Plakat ihre Unterstützung der in Großbritannien verbotenen, propalästinensischen Organisation "Palestine Action" kundgetan zu haben.

Weitere Personen in London festgenommen

Auf Bildern und in einem Video ist zu sehen, wie die 22-Jährige ein Schild in der Hand hält, auf dem steht: "Ich unterstütze die Inhaftierten von Palestine Action. Ich lehne Völkermord ab." Die Polizei teilte offiziell die Festnahme einer 22-Jährigen mit, ohne einen Namen zu nennen.

Im Juli war die Aktivistengruppe "Palestine Action" auf einen britischen Militärstützpunkt eingedrungen. Die Regierung stufte sie daraufhin als terroristisch ein. 03.07.2025 | 2:00 min

Der Protest der Gruppe, bei dem auch ein Mann und eine weitere Frau festgenommen wurden, galt einer Versicherungsgesellschaft im Zentrum Londons. "Heute Morgen gegen 7:00 Uhr wurde ein Gebäude (...) mit Hämmern und roter Farbe beschädigt", teilte die Polizei mit.

"Palestine Action" als terroristisch eingestuft

In den vergangenen Wochen waren in Großbritannien immer wieder Mitglieder der Organisation inhaftiert worden. Einige sollen sich in einem Hungerstreik befinden.

"Palestine Action" war Anfang Juli von der britischen Regierung als terroristisch eingestuft worden, nachdem Aktivisten auf einen Luftwaffenstützpunkt eingedrungen waren und Flugzeuge der Royal Air Force mit Farbe besprüht hatten.

