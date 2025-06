Israel hat das Segelschiff "Madleen" mit Greta Thunberg und weiteren Aktivistinnen und Aktivisten an Bord kurz vor dem Eintreffen in Gaza gestoppt. Das Schiff werde zur israelischen Küste gebracht, die Passagiere sollten in ihre Heimatländer zurückkehren, teilte das israelische Außenministerium am frühen Montagmorgen auf der Plattform X mit.