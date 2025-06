SPD fordert, Waffenlieferungen an Israel zu überprüfen

Die Linke setzt sich in ihrem Antrag für den Zugang humanitärer Hilfe nach Gaza und für eine Waffenexportstopp nach Israel ein. Auch innerhalb der schwarz-roten Koalition wächst die Kritik am Vorgehen Israels.

In der schwarz-roten Koalition werden angesichts des harten Vorgehens Israels im Gazastreifen die unterschiedlichen Positionen zwischen SPD und Union immer deutlicher.

Während Außenminister Johann Wadephul (CDU) Israel am Vortag beim Besuch seines Amtskollegen Gideon Saar weitere Waffenhilfe zugesagt hatte, wurden bei einer Bundestagsdebatte zur Lage im Gazastreifen die mahnenden Stimmen in der SPD lauter, die eine Überprüfung deutscher Waffenlieferungen fordern.

Beim Besuch seines israelischen Kollegen mahnt Außenminister Wadephul mehr humanitäre Hilfe für Gaza an und verurteilt den Siedlungsbau im Westjordanland als völkerrechtswidrig.

Cademartori fordert Anerkennung von Palästinenser-Staat

Seine Fraktionskollegin Isabel Cademartori sagte, die SPD-Fraktion unterstütze eine Überprüfung der Waffenexporte entlang der Prinzipien des humanitären Völkerrechts. "Deutsche Waffen dürfen nicht für Kriegsverbrechen eingesetzt werden. Darüber darf es in diesem Haus keine zwei Meinungen geben, denn das ist unsere bestehende Rechtslage, abgeleitet aus unserem Grundgesetz."

Mit dem so stark wie nie zuvor beschleunigten illegalen Siedlungsbau Israels im Westjordanland würden im Schatten von Gaza zudem Fakten geschaffen, fügte Cademartori hinzu. Damit solle eine Zweistaatenlösung verhindert werden, bei der Israelis und Palästinenser friedlich nebeneinander leben könnten.

Der Direktor des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA), Sam Rose, wirbt für mehr und effektivere Hilfe für die Palästinenser in Gaza. "Die Lage in Gaza ist so schlecht wie noch nie."

