Schauspielerin Jutta Speidel muss ihren Führerschein für drei Monate wegen überhöhter Geschwindigkeit abgeben. Das stelle ihre Wohltätigkeitsarbeit vor Herausforderungen, sagt sie.

Schauspielerin Jutta Speidel war zu schnell unterwegs. Quelle: IMAGO / Rainer Unkel

Schauspielerin Jutta Speidel muss drei Monate ohne ihren Führerschein auskommen. Bei einer Polizeikontrolle war die 71-Jährige durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen.

Jutta Speidel: Habe Verkehrsschilder übersehen

Der "Bild"-Zeitung schilderte sie, dass sie die Verkehrsschilder übersehen habe. Sie sei aus der Schweiz gekommen und habe zweieinhalb Stunden im Stau gestanden. Als sie wieder freie Fahrt hatte, habe sie Gas gegeben. Nach knapp 30 Kilometern geriet sie demnach in eine Polizeikontrolle, die ihre überhöhte Geschwindigkeit feststellte. Die Folge:

Das war teuer - aber viel schlimmer ist: Ich habe drei Monate keinen Führerschein. „ Jutta Speidel, Schauspielerin

Die Schauspielerin entschied sich, ihre Verkehrssünde öffentlich zu machen, weil sie das Auto auch für ihre Wohltätigkeitsarbeit braucht. Für den Verein Horizont, der obdachlosen Müttern und deren Kindern ein Zuhause bietet, ist sie oft unterwegs. Sie könne jetzt nicht mehr so viel reisen und bitte die Menschen deshalb, einfach zu spenden.