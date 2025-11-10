Zu schnell mit dem Auto gefahren:Jutta Speidel muss ihren Führerschein abgeben
Schauspielerin Jutta Speidel muss ihren Führerschein für drei Monate wegen überhöhter Geschwindigkeit abgeben. Das stelle ihre Wohltätigkeitsarbeit vor Herausforderungen, sagt sie.
Schauspielerin Jutta Speidel muss drei Monate ohne ihren Führerschein auskommen. Bei einer Polizeikontrolle war die 71-Jährige durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen.
Jutta Speidel: Habe Verkehrsschilder übersehen
Der "Bild"-Zeitung schilderte sie, dass sie die Verkehrsschilder übersehen habe. Sie sei aus der Schweiz gekommen und habe zweieinhalb Stunden im Stau gestanden. Als sie wieder freie Fahrt hatte, habe sie Gas gegeben. Nach knapp 30 Kilometern geriet sie demnach in eine Polizeikontrolle, die ihre überhöhte Geschwindigkeit feststellte. Die Folge:
Die Schauspielerin entschied sich, ihre Verkehrssünde öffentlich zu machen, weil sie das Auto auch für ihre Wohltätigkeitsarbeit braucht. Für den Verein Horizont, der obdachlosen Müttern und deren Kindern ein Zuhause bietet, ist sie oft unterwegs. Sie könne jetzt nicht mehr so viel reisen und bitte die Menschen deshalb, einfach zu spenden.
