Dieter Weidenfeld ist tot: Musikmanager und Produzent wurde 95

Dieter Weidenfeld arbeitete mit zahlreichen Künstlern zusammen, verhalf unter anderem Howard Carpendale zum ersten Plattenvertrag. Jetzt ist er im Alter von 95 Jahren gestorben.

Ein Leben für den Schlager: Dieter Weidenfeld ist tot

Musikmanager Dieter Weidenfeld. (Archiv) Quelle: Imago

Er hat die Karrieren zahlreicher Künstler maßgeblich geprägt: Am Samstag ist der Musikmanager und Produzent Dieter Weidenfeld im Alter von 95 Jahren in München gestorben. Das bestätigte seine Tochter Nathalie Weidenfeld der Deutschen Presse-Agentur und der "Sueddeutschen Zeitung".

Noch bis 2024 sei ihr Vater als Manager für den Sänger Matthias Reim beruflich tätig gewesen. Über Jahrzehnte hatte er unter anderem mit Howard Carpendale, Peter Kraus und Udo Jürgens zusammengearbeitet.

Weidenfeld gilt als Entdecker von Howard Carpendale

Der gebürtige Kölner Weidenfeld begann seine Laufbahn Mitte der 1960er Jahre bei Radio Luxemburg, später ging er zur Plattenfirma EMI Electrola, wo er dem jungen und noch unbekannten Howard Carpendale zu seinem ersten Plattenvertrag verhalf. In München eröffnete er schließlich sein eigenes Büro.

Zu den von ihm betreuten Künstlern zählten den Angaben nach auch der Schauspieler Klausjürgen Wussow sowie die Sänger Rex Gildo und Abi Ofarim. Neben seiner Tätigkeit als Manager inszenierte Weidenfeld als Regisseur in den 1980er und 1990er Jahren Konzerte, schrieb Liedtexte für Howard Carpendale und verfasste überdies mehrere Bücher.

