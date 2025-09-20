Giovanni Zarrella widmet Howard Carpendale zu dessen 80. Geburtstag eine Show. Warum die Aufzeichnung in Dortmund für Carpendale so emotional war und was ihn besonders bewegt hat.

Giovanni Zarrella feiert in seiner Show am 20. September um 20:15 Uhr Howard Carpendale. Ein festlicher Abend steht bevor. Ein Blick hinter die Kulissen in Dortmund. 19.09.2025 | 5:01 min

Howard Carpendale feierte viele Erfolge mit seiner Musik und hat mehr als 65 Millionen Tonträger verkauft. Im Januar 2026 wird der Sänger und Komponist 80 Jahre alt.

Heute steht die "Giovanni Zarrella Show" ganz im Zeichen der Schlager-Legende und viele Kollegen feiern mit ihm.

Howard Carpendale auf der Bühne der "Giovanni Zarrella Show" in der Dortmunder Westfalenhalle Quelle: ZDF/Sascha Baumann

Ein Leben für die Musik: die Anfänge des Howard Carpendale

Howard Carpendale wurde am 14. Januar 1946 in Durban, Südafrika, geboren und zog 1966 nach Deutschland, wo er schließlich seine musikalische Karriere startete. Seit seinem ersten Erfolg mit der Cover-Version "Ob-La-Di, Ob-La-Da" von den Beatles im Jahr 1969 hat er sich in der Musiklandschaft etabliert und dabei viele Höhen und Tiefen erlebt.

Mit dem Song "Das schöne Mädchen von Seite 1" gewann er 1970 den Deutschen Schlager-Wettbewerb. Ein Grund für Carpendales anhaltenden Erfolg über mehrere Jahrzehnte ist seine Fähigkeit, sich musikalisch immer wieder neu zu erfinden.

Schlagermusik steht für Emotionen, Erinnerungen, Zeitgeist und Musikgeschichte. Die Dokumentation blickt auf vergangene Schlagercharts und damit auch zurück in die Geschichte. 21.01.2024 | 44:40 min

Internationaler Durchbruch mit Pop-Musik

So entwickelte er sich in den 1980er Jahren vom Schlagerstar zum gefühlvollen Popmusiker, der mit Songs wie "Hello Again" und "Ti Amo" einen internationalen Durchbruch erzielte.

Diese Vielseitigkeit führte dazu, dass seine Musik nicht nur bei älteren Generationen gut ankam, sondern auch von jungen Hörern immer wieder neu entdeckt wurde.

Während der Show wurde nicht nur Giovanni Zarrella von seinen Gefühlen übermannt. Auch bei Sänger Oli P. liefen bei seinem Auftritt die Tränen - was hinter dem emotionalen Abend steckt. 05.05.2025 | 2:18 min

Musikalische Ehrung in der "Giovanni Zarrella Show"

Die "Giovanni Zarrella Show" ist nicht nur ein Rückblick auf seine Karriere, sondern auch ein emotionaler Höhepunkt für den Sänger. In der Dortmunder Westfalenhalle feierten sowohl Kollegen als auch Fans den Musiker. Die Begeisterung der Zuschauer war spürbar und Carpendale konnte sich nach der langen Show ein paar Tränen nicht verkneifen.

Ich benutze das Wort Stolz, nicht gerne, aber dann spürt man schon etwas. Ganz besonders, dass die Kollegen den langen Weg hier machen. „ Howard Carpendale, Musiker

Die beiden Schlagerlegenden Jürgen Drews und Howard Carpendale standen oft gemeinsam auf der Bühne. Quelle: action press

Emotionaler Auftritt mit Jürgen Drews

Einer der bewegendsten Momente der Show war der gemeinsame Auftritt mit Jürgen Drews. Drews hatte im Januar 2023 seine Abschiedsshow gegeben.

Er leidet an einer Nervenkrankheit namens Polyneuropathie, die seine Mobilität langsam einschränkt. Für Carpendale gab Drews ein kurzes Bühnen-Comeback.

Wir singen möglicherweise zum letzten Mal zusammen und das bewegt einen. „ Howard Carpendale, Musiker

Stars geben sich das Mikrofon in die Hand

Neben Jürgen Drews kommen weitere alte Weggefährten wie Wencke Myhre und Ireen Sheer. Auch Schlager- und Popstars wie Beatrice Egli, Aleyander Klawas, Sasha, Kerstin Ott, Ben Zucker, Nik P. und Gregor Meyle sind dabei. Julia Lindholm, Linda Hesse und Tim Peters singen zusammen ein Medley aus Carpendales Songs.

Die "Giovanni Zarrella Show" ehrt Howard Carpendale: Drei Stunden lang geben sich Stars das Mikro weiter.