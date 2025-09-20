"Giovanni Zarrella Show":Howard Carpendale den Tränen nahe
Giovanni Zarrella widmet Howard Carpendale zu dessen 80. Geburtstag eine Show. Warum die Aufzeichnung in Dortmund für Carpendale so emotional war und was ihn besonders bewegt hat.
Howard Carpendale feierte viele Erfolge mit seiner Musik und hat mehr als 65 Millionen Tonträger verkauft. Im Januar 2026 wird der Sänger und Komponist 80 Jahre alt.
Heute steht die "Giovanni Zarrella Show" ganz im Zeichen der Schlager-Legende und viele Kollegen feiern mit ihm.
Ein Leben für die Musik: die Anfänge des Howard Carpendale
Howard Carpendale wurde am 14. Januar 1946 in Durban, Südafrika, geboren und zog 1966 nach Deutschland, wo er schließlich seine musikalische Karriere startete. Seit seinem ersten Erfolg mit der Cover-Version "Ob-La-Di, Ob-La-Da" von den Beatles im Jahr 1969 hat er sich in der Musiklandschaft etabliert und dabei viele Höhen und Tiefen erlebt.
Mit dem Song "Das schöne Mädchen von Seite 1" gewann er 1970 den Deutschen Schlager-Wettbewerb. Ein Grund für Carpendales anhaltenden Erfolg über mehrere Jahrzehnte ist seine Fähigkeit, sich musikalisch immer wieder neu zu erfinden.
Internationaler Durchbruch mit Pop-Musik
So entwickelte er sich in den 1980er Jahren vom Schlagerstar zum gefühlvollen Popmusiker, der mit Songs wie "Hello Again" und "Ti Amo" einen internationalen Durchbruch erzielte.
Diese Vielseitigkeit führte dazu, dass seine Musik nicht nur bei älteren Generationen gut ankam, sondern auch von jungen Hörern immer wieder neu entdeckt wurde.
Musikalische Ehrung in der "Giovanni Zarrella Show"
Die "Giovanni Zarrella Show" ist nicht nur ein Rückblick auf seine Karriere, sondern auch ein emotionaler Höhepunkt für den Sänger. In der Dortmunder Westfalenhalle feierten sowohl Kollegen als auch Fans den Musiker. Die Begeisterung der Zuschauer war spürbar und Carpendale konnte sich nach der langen Show ein paar Tränen nicht verkneifen.
Emotionaler Auftritt mit Jürgen Drews
Einer der bewegendsten Momente der Show war der gemeinsame Auftritt mit Jürgen Drews. Drews hatte im Januar 2023 seine Abschiedsshow gegeben.
Er leidet an einer Nervenkrankheit namens Polyneuropathie, die seine Mobilität langsam einschränkt. Für Carpendale gab Drews ein kurzes Bühnen-Comeback.
Stars geben sich das Mikrofon in die Hand
Neben Jürgen Drews kommen weitere alte Weggefährten wie Wencke Myhre und Ireen Sheer. Auch Schlager- und Popstars wie Beatrice Egli, Aleyander Klawas, Sasha, Kerstin Ott, Ben Zucker, Nik P. und Gregor Meyle sind dabei. Julia Lindholm, Linda Hesse und Tim Peters singen zusammen ein Medley aus Carpendales Songs.
Die "Giovanni Zarrella Show" ehrt Howard Carpendale: Drei Stunden lang geben sich Stars das Mikro weiter.
